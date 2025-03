Ustavni sud odbio povratak Kolakušića u Sabor

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics izvijestio je u petak da je Ustavni sud odbio tužbu stranke Pravo i pravda za povratkom Mislava Kolakušića u Sabor nakon davanja ostavke, a MIP je na sjednici odbio zahtjeve za skidanje imuniteta Kristini Ikić Baniček (SDP).

Slučaj Kolakušić-Dizdar

“Obaviješteni smo da je Ustavni sud donio odluku kojom se odbija ustavna tužba političke stranke Pravo i pravda. Radi se o slučaju Kolakušić-Dizdar, tj prijedlogu stranke Pravo i pravda da se Mislav Kolakušić vrati u Sabor nakon što je podnio ostavku”, rekao je Jankovics.

Pravo i pravda je tužbu podnijela nakon što je MIP odbio njihov zahtjev da se Kolakušić vrati u Sabor kada je njegova zamjena u saborskim klupama, Dražan Dizdar, zamrznuo mandat zbog privatnih razloga. MIP je ustrajao u stavu da je to nemoguće i da Kolakušić nema na to pravo jer se svog mandata odrekao. Ostavku na zastupničku dužnost dao je odmah nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora uvjeren da će osvojiti novi mandat u Europskom parlamentu. Kada to nije ostvario, a Dizdar zamrznuo mandat, stranka Pravo i pravda ostala je bez svog predstavnika u parlamentu.

“Uglavnom, Ustavni sud nam je dao za pravo”, dodao je Jankovics.

Samo osam kandidata donijelo dovoljno potpisa? Odustali Kolakušić, Weiss… VIDEO / Mislav Kolakušić odustao od kandidature

Istaknuo je kako je na Ustavnom sudu ostalo još donošenje odluke i u slučaju tužbe Zlatka Hasanbegovića (Blok za Hrvatsku), koji tumači da upravo on ima pravo ući u Sabor na Kolakušićevo mjesto, a do aktivacije mandata Dizdara. Smatra da mu to pravo pripada jer su u prvoj izbornoj jedinici na izbore izašli na zajedničkoj koalicijskoj listi, no MIP je i to odbacio obrazlažući da zastupnik koji mijenja drugog zastupnika mora biti iz iste stranke.

Dizdaru je protekao rok od šest mjeseci u kojem nije mogao odmrznuti mandat, što znači da se od sada pa do kraja ovog saziva Sabora, dakle u iduće tri godine, može u saborske klupe vratiti kada želi.

Ne skida se imunitet SDP-ovoj Ikić Baniček

MIP je sa sjednice uputio Saboru prijedlog da ne odobri skidanje imuniteta SDP-ovoj zastupnici i gradonačelnici Siska Kristini Ikić Baniček, za što su im stigla tri zahtjeva, ali se u sva tri slučaja radi o privatnim tužbama.

Jedan od zahtjeva stigao je s Općinskog suda u Sisku koji je tražio davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka po privatnoj tužbi Branka Lončarevića i Roberta Korice zbog kaznenog djela klevete.

“Tužba je podnesena 2021. godine i jasno je da navodna kleveta nije mogla biti izrečena u roku obnašanja zastupničke dužnosti, odnosno ne predstavlja izraženo mišljenje u Saboru”, pojasnio je predsjednik MIP-a.

Privatni tužitelji Ksenija Vrebac i Darko Weiss, kao i Marijan Vrebac, također su još 2021. godine tužili Ikić Baniček zbog klevete. Upozorili su na pasivnost sudova istaknuvši kako bi im negativan odgovor Sabora za skidanjem imuniteta dodatno produljio ostvarivanje zajamčene pravne zaštite za dodatne tri i više godina, no kako je praksa MIP-a da ne odobrava skidanje imuniteta u zahtjevima privatnih tužitelja, tako su i ovog puta to odbili.

Na sjednici su prisustvovali samo članovi vladajuće većine koji su jednoglasno podržali u sva tri slučaja neodobravanje skidanja imuniteta oporbenoj zastupnici, a Sabor će već danas na plenarnoj sjednici glasati o tome.

Ikić Baniček je inače, dodao je Jankovics, rekorderka po broju zahtjeva za skidanjem imuniteta. U manje od godinu dana otkako je ovaj saziv Sabora krenuo s radom, stiglo ih je čak pet.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

VIDEO / DHMZ upozorava: Ovi vodostaji bi mogli jako porasti Mirko Galić: Zelenski se ponekad igra babe vračare. Mi ne znamo kakvo je Putinovo zdravlje