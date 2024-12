Uz mirovinu rade i 95-godišnjaci: Evo tko su i koliko su stari zaposleni umirovljenici

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Čak 600 umirovljenika manje radilo je krajem studenoga u odnosu na listopad kada je brojka prešla rekordnih 33.000 zaposlenih u mirovini. Do pola radnog vremena rade korisnici starosnih, prijevremenih i obiteljskih mirovina po općim i posebnim propisima.

Najviše ih je u 60-im godinama života, a prema podacima koje je portalu Mirovina.hr dao Zavod za mirovinsko osiguranje, u Hrvatskoj do polovine radnog vremena uz zadržavanje punog iznosa mirovine rad čak sedmero umirovljenika u dobi od 90 do 95 godina.

Nakon kontinuiranog uzlaznog trenda rada u mirovini, studeni donosi pad. Naime, krajem listopada brojka je premašila 33.000 umirovljenika zaposlenih na pola radnog vremena. Međutim, krajem studenoga ih je bilo za 600 manje, točnije 32.441 prema podacima koje nam je ovih dana ustupio Zavod za mirovinsko osiguranje. Riječ je o korisnicima starosne, prijevremene i obiteljske mirovine ostvarene prema općem zakonu te posebnim propisima. Podsjećamo, uz rad do polovine radnog vremena prima se puni iznos mirovine.

Rad u mirovini ipak najpopularniji u 60-ima

“Krajem studenog evidentirano je ukupno 32.441 korisnika koji rade. Od tog broja 30.938 su korisnici starosnih i prijevremenih starosnih mirovina, a 1.503 korisnici obiteljskih mirovina. Kada je riječ o dobi umirovljenika koji rade, podaci su dostupni za sve, osim za korisnike obiteljskih mirovina”, rekli su za Mirovina.hr iz HZMO-a.

Među 30.938 korisnika starosnih i prijevremenih umirovljenika koji rade, njih čak sedmero je u dobi između 90 i 95 godina. Na pola radnog vremena uz mirovinu zaposlena su i 83 umirovljenika koji imaju između 85 i 89 godina. Njih 363 je u dobi od 80 do 84 godine. Kako se životna dob smanjuje, tako je posve logično i sve više umirovljenika koji rade.

U životnoj dobi između 75 i 79 godina zaposlena su 1.933 korisnika mirovina. Njih 6.443 su stari od 70 do 74 godine, dok je najbrojnija skupina radnika među umirovljenicima u dobi od 65 do 69 godina, njih 13.273. Naime, riječ je o ljudima koji su uglavnom otišli u starosnu mirovinu pa nastavili raditi do polovine radnog vremena. Kada je riječ o mlađima od 65 godina, radi ih 8.837. To su uglavnom korisnici prijevremene mirovine, ali i starosne mirovine za žene ili dugogodišnje osiguranike.

Najviše zaposlenih u trgovini, preradi i znanosti

Najviše umirovljenika do polovine radnog vremena zaposleno je u trgovini, njih oko 5.500. Na drugom je mjestu prerađivačka industrija s oko 4.200 zaposlenih. Na trećem su mjestu stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s oko 4.100 radnika. Slijede administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti s oko 3.600 zaposlenih, a potom i građevina s 3.500 zaposlenih. U prijevozništvu i skladištenju radi oko 2.950 umirovljenika.

Sve više umirovljenika radi u obrazovanju, njih oko 850, ali i u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi s gotovo 2.000 radnika u mirovini. Broj liječnika u mirovini stalno raste, a trenutačno u mirovini radi 681 liječnik. Onih koji imaju 60 i više godina je 2.702, o čemu smo više pisali ovdje. Kada je riječ o turizmu, sezonaca je među umirovljenicima krajem kolovoza bilo gotovo 2.900 na poslovima pružanja smještaja te pripreme i posluživanja hrane. Već u rujnu ta je brojka pala na 2.494 njih da bi krajem listopada u tim djelatnostima ostalo 2.126 umirovljenika.

