Velika akcija policije u cijeloj zemlji: Na ceste šalju maksimalan broj policajaca, dižu i dronove

S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća danas će, od 10 do 16 sati, na području cijele Republike Hrvatske biti provedena preventivno - represivna akcija nadzora prometa, javlja policija.
U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.
Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje:
- nepropisne brzine,
- vožnje pod utjecajem alkohola ili droga,
- nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice,
- nepropisne uporabe mobitela.
Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla.
Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput:
- nekorištenja sigurnosnog pojasa,
- nepropisne uporabe mobitela,
- prolaska kroz crveno svjetlo,
- nepropisnog pretjecanja,
- nepoštivanja prometnih znakova i dr.
Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto).
Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.
