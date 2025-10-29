Velika akcija policije u cijeloj zemlji: Na ceste šalju maksimalan broj policajaca, dižu i dronove

Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto).



Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.