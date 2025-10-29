Oglas

nadzor prometa

Velika akcija policije u cijeloj zemlji: Na ceste šalju maksimalan broj policajaca, dižu i dronove

N1 Info
29. lis. 2025. 07:02
S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća danas će, od 10 do 16  sati, na području cijele Republike Hrvatske biti provedena preventivno - represivna akcija nadzora prometa, javlja policija.

U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.

Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje: 

  • nepropisne brzine,
  • vožnje pod utjecajem alkohola ili droga,
  • nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice,
  • nepropisne uporabe mobitela. 

Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla.

Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput: 

  • nekorištenja sigurnosnog pojasa,
  • nepropisne uporabe mobitela,
  • prolaska kroz crveno svjetlo,
  • nepropisnog pretjecanja,
  • nepoštivanja prometnih znakova i dr. 

Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto).

Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.

akcija policije policija prometni prekršaji sigurnost u prometu

