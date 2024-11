Veliki uspjeh liječnika iz KB-a Dubrava: Prvi put u Hrvatskoj izveden ovaj zahvat

Podijeli :

Velik uspjeh liječnika u Kliničkoj bolnici Dubrava. Prvi put u Hrvatskoj ugrađen je čeljusni zglob od titana. 25-godišnja pacijentica još je u djetinjstvu, zbog septičnog artritisa, ostala bez zgloba i nije mogla otvoriti usta više od 7 milimetara.

Nakon više od tri sata, 25-godišnjoj djevojci prvi put u Hrvatskoj ugrađen je čeljusni zglob. Riječ je o individualiziranoj titanskoj protezi koja je za nju izrađena u Belgiji.

“Došla je k nama s otvaranjem usta od nekih 7,8 mm. Nije mogla do kraja otvorit usta, imala je poteškoće s hranjenjem, govorom. Ovo je za nju bilo praktički jedino rješenje, znači morali smo maknuti tu sraštenu kost između čeljusti i samog ležišta na bazi lubanje”, rekao je Emil Dediol za HRT, voditelj Odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, KB Dubrava.

Tim uigran, sve je digitalno isplanirano, svaki šaraf pod brojem, zahvat uspješan, ponos nemjerljiv.

“Mi smo to dugo planirali, zapravo i jako smo sretni što ćemo otvoriti mogućnost da to radimo drugim pacijentima. Mi moramo pri tome jako, jako paziti da sve bude na milimetar točno. Osim toga, moramo paziti na to da minimaliziramo šansu za infekciju jer nam je najveća komplikacija kod endoproteza kao i kod ostalih endoskopskih proteza zapravo infekcija”, naglasila je Koraljka Hat, maksilofacijalna kirurginja, KB Dubrava

“Vidjeli ste i sami da je došao predstavnik iz Belgije koji nam je govorio koji šaraf gdje ide tako da vezano za to, treba biti skoncentriran, ali sve je u redu”, rekla je Alma Zlački, voditeljica tima maksilofacijalne operacijske sale.

Ova mlada djevojka imat će neznatan ožiljak, za desetak dana bit će puštena iz bolnice, nakon toga slijedi rehabilitacija.

Sutra će protezu u čeljust ugraditi još jednom pacijentu.

“Kod njega je već odstranjen zglob i to zbog druge vrste bolesti, zbog jedne vrste tumora i sada budući da je on zdrav, ali ima poremećeni zagriz i poremećenu mogućnost otvaranja usta, mi njemu želimo omogućiti da ima funkcionalno optimalan rezultat i on je savršen kandidat za endoprotezu”, naglasila je Hat.

Pregled i razgovor obavljeni, 38-godišnji Romeo spreman za drugi operativni zahvat.

“Ja vjerujem da će biti sve u redu, ako smo dosad izdržali, onda će biti sve o.k.”, kazao je Romeo Vincelj.

Ravnatelj bolnice zadovoljstvo ne krije.

“Ovo se zbilja radi u rijetkim svjetskim centrima i ponosni smo svi i zadovoljni. Dvoje mladih ljudi vratit će bitno kvalitetu života,” naglasio je Ivica Lukšić, ravnatelj KB-a Dubrava”.

Nema više odlazaka u inozemstvo, i drugim pacijentima od danas su za ovaj zahvat vrata bolnice u Dubravi otvorena.

