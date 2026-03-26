VIDEO / HDZ objavio AI poruku hologramskog Tuđmana

Hrvatska demokratska zajednica u Novskoj objavila je video s hologramom Franje Tuđmana povodom 36. obljetnice podružnice.
"I vi i ja i čitava hrvatska vlada nema nikakvu drugu zadaću nego da zajedničkim snagama, zajedničkim zasukanim rukavima i napregnutim mozgom dođemo do sretnije Hrvatske, do više sloboda, do više demokracije, do većeg bogatstva", stoji u video zapisu.
"To nam je jedina isključiva zadaća", poručio je hologramski prikaz Franje Tuđmana na obilježavanju 36. obljetnice HDZ-a u Novskoj.
