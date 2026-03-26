Kosor: Zašto se kartice ne uvedu i zastupnicima i ministrima, da ne bi trošili na alkohol i kockanje

Jadranka Kosor, bivša premijerka, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirala aktualne teme, a na početku se osvrnula na sastanak premijera i predsjednika.
"Ja mislim da taj sastanak apsolutno ne zaslužuje biti udarna vijest. U državi parlamentarne demokracije to ne bi trebala biti vijest.
Te sjednice bi se trebale održavati barem dva puta godišnje", rekla je Kosor i dodala da su njena očekivanja od tih sastanaka nikakva.
"Još jedna važna točka je i gdje će se održati te sjednice. Tu bi opet moglo doći do prijepora. Nadam se da će se oko toga usuglasiti", dodala je Kosor.
"Parlamentarna većina će se samo podebljavati"
Kosor je komentirala i stabilnost te odnose u koaliciji. Kaže kako misli da će se parlamentarna većina vjerojatno samo nastaviti "podebljavati".
"Sad se najavljuje da bi i HSS mogao pretrčati u vladajuću većinu, ako Beljak ode. Nekako mi se čini da će ta tendencija biti na snazi dok valjda gotovo svi iz opozicije ne pretrče u vladajuću većinu", smatra Kosor.
"Zašto se elektronske kartice ne uvedu i za zastupnike i ministre"
Govorila je potom i o projektu digitalnih kartica za primanje i korištenje inkluzivnih dodataka.
"U svemu tome onda čujem da će strogo kontrolirati novac za najosjetljivije skupine u državi da se ne bi trošilo na pušenje alkohol i kockanje pa postavljam pitanje zašto se elektronske kartice ne uvedu za zastupnike i ministre, da ne bi trošili na alkohol i onda pjevali pjesme Anti Paveliću.
"Zašto se njihovi prihodi ne bi kontrolirali na taj način - za pušenje, alkohol i za koskanje", pita se Kosor koja dodaje da je to apsolutno protuustavno i krajnje cinično te smatra da je predsjednik na ovo trebao reagirati.
"Predsjednik bi trebao češće i sustavnije reagirati jer neke pojave jednostavno kao da ne primjećuje.
Činjenica da je postalo potpuno normalno da se ne poštuje Ustav je za mene jednostavno nepodnošljiva. Ono što je najgore je da ljudi odmahuju rukom. Jedan veliki dio ljudi hvata apatija", zaključila je.
