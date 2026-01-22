VIDEO / Incident u Zagrebu: Nepoznati muškarci upali u indijsko veleposlanstvo

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u srijedu da su "protuindijski elementi" neovlašteno ušli u prostor indijskog veleposlanstva u Zagrebu i zatražilo je da hrvatske vlasti pozovu počinitelje na odgovornost..
Indijsko ministarstvo u priopćenju ističe da su diplomatski prostori prema Bečkoj konvenciji "nepovredivi i moraju se zaštititi".
"Sukladno tome, odlučno smo se obratili hrvatskim vlastima, kako u New Delhiju tako i u Zagrebu, te ih zatražili da počinitelje pozovu na odgovornost za njihova neprihvatljiva i nezakonita djela".
In a shocking act, the Tiranga was removed and the Khalistan flag raised at the Indian Embassy in Zagreb, Croatia. In a video statement, Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun spewed venom yet again against India .This marks a new chapter in Khalistanis exporting Hate and… pic.twitter.com/6is1lYRLsH— Mojo Story (@themojostory) January 22, 2026
Ističu da su "neovlašteni upad i vandalizam počinili protuindijski elementi".
U indijskom priopćenju nema detalja o tome što se točno i kada dogodilo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
