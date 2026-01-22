Oglas

VIDEO / Incident u Zagrebu: Nepoznati muškarci upali u indijsko veleposlanstvo

Hina
22. sij. 2026. 13:07
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u srijedu da su "protuindijski elementi" neovlašteno ušli u prostor indijskog veleposlanstva u Zagrebu i zatražilo je da hrvatske vlasti pozovu počinitelje na odgovornost..

Indijsko ministarstvo u priopćenju ističe da su diplomatski prostori prema Bečkoj konvenciji "nepovredivi i moraju se zaštititi". 

"Sukladno tome, odlučno smo se obratili hrvatskim vlastima, kako u New Delhiju tako i u Zagrebu, te ih zatražili da počinitelje pozovu na odgovornost za njihova neprihvatljiva i nezakonita djela". 

Ističu da su "neovlašteni upad i vandalizam počinili protuindijski elementi". 

U indijskom priopćenju nema detalja o tome što se točno i kada dogodilo. 

indijsko veleposlanstvo zagreb

