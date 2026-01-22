Osim Dežulovića policija po prijavi provjeravala i Viktora Ivančića. "Oni naprosto žele da mi ovdje ne živimo"

"Oni naprosto žele da mi ovdje ne živimo, pa pokreću postupak odjave naših prebivališta. Pri tome se koriste državnim resursima – tužilaštvom i policijom – za maltretiranje i pritisak na novinare, jer policija mora izlaziti na teren, mora uzimati izjave, mora sastavljati zapisnike… Mene sada zanima hoće li država – dakle tužilaštvo i policija – reagirati na očitu manipulaciju i zloupotrebu. Hoće li, naime, sada djelovati prema onima koji su ih upregli u službu napada na novinare. Čisto sumnjam. Između ostalog i zbog toga jer je odvjetnik koji je pokrenuo postupak odjave naših prebivališta, Srećko Ilić, član saborskog Odbora za pravosuđe. Dakle, on jest država", kazao je.