VIDEO / Izraelski ministar kod Plenkovića, prosvjednici pred Banskim dvorima

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković primio je jutros u Banskim dvorima ministra vanjskih poslova Države Izrael Gideona Moshea Sa'ara.
Za vrijeme susreta u Banskim dvorima, na Markovom trgu održana je prosvjedna akcija protiv posjeta izraelskog ministra.
Okupile su se aktivistice 'Free Palestine' uz poruku: Ne u naše ime.
Razvili su transparent na kojem je pisalo "Ratni zločinac Saar nije dobrodošao. Sljedeće stajalište - Haag."
Lupali su loncima i skandirali: "Plenki, Plenki, you can hide, you are supporting genocide", "One, two, three, four, occupation no more. Five, six, seven, eight, Israel is fascist state".
Izraelski ministar kasnije će održati zajedničku konferenciju za medije s ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom.
