Beroša država trenutno plaća 4.600 eura mjesečno

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Vili Beroš hrvatsku državu košta dvije tisuće eura više sada kada ne radi nego dok je, do povišice, obnašao dužnost ministra kada je primao plaću od 2.650 eura.

Prošlo je mjesec dana od kako Vili Beroš, zato što je bio uhićen, više nije ministar, ali i dalje prima plaću kao da je član Vlade, koja mu je odobrila novčanu naknadu 6 plus 6.

Budući da je Beroš imao zakonsku obvezu da 30 dana po prestanku dužnosti ispuni svoju imovinsku karticu, sada se i zna koliko mu točno država mjesečno plaća da ne bi ništa radio, premda ima i zastupnički mandat i pravo povratka na svoj stari posao u zagrebački KBC Sestre milosrdnice.

Kada je Beroš imovinsku karticu mijenjao sredinom lipnja, ministarska plaća mu je bila 2.650 eura, a, zbog osjetnog povećanja dužnosničkih primanja koje je uslijedilo, danas na odmoru dobiva 4.608 eura.

Beroš, dakle, hrvatsku državu košta dvije tisuće eura više sada kada ne radi nego dok je, do povišice, obnašao dužnost ministra, piše Novi list.

Beroš podnio zahtjev Vladi, ne vraća se u bolnicu

Slučaj Martinčević

Tih ‘6 plus 6’ je prilika da osiguram egzistenciju svojoj obitelji«, objasnio je Beroš novinarima po izlasku iz Remetinca.

S obzirom na to da je njegova supruga zaposlena u dječjem vrtiću i ima plaću 1.432 eura, s ukupno nešto više od šest tisuća eura mjesečno Beroševa obitelj, za pretpostaviti je, može sasvim pristojno živjeti.

I, što nije nevažno, glava obitelji može se u potpunosti posvetiti svojim najmilijima, dok supruga radi, on ostaje doma i može obavljati kućanske poslove, pripremati ručak.

Ne bi to Beroš, međutim, mogao da je o njegovom zahtjevu za »6 plus 6« odlučivao Sabor, odnosno Odbor za izbor i imenovanje.

Jasno to proizlazi iz rješenja tog Odbora kojim je zastupnici u prošlom sazivu Sabora Nataliji Martinčević 20. lipnja odbijen zahtjev za 6 plus 6 zato što je imala Sporazum o povratku na radno mjesto u Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Natalija Martinčević iz Narodne stranke – reformisti angažirala je odvjetnicu i pokrenula upravni spor protiv rješenja Odbora za izbor i imenovanja, a jedan od argumenata će joj sigurno biti i slučaj Vilija Beroša, koji isti takav Sporazum ima s KBC-om Sestre milosrdnice.

Nakon što mu se Natalija Martinčević obratila, Odbor je zatražio od nje dodatnu dokumentaciju, konkretno zahtjev za povratak na posao koji je, sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, ona u roku od 15 dana morala poslati Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije.

“Pravo na naknadu plaće za vrijeme 6 plus 6 mjeseci, u slučaju kada zastupnik ima sklopljen Sporazum, može se ostvariti samo kada poslodavac nije donio odluku o povratku na rad”, navodi se u rješenju Odbora za izbor i imenovanja.

Grmoja: Ne može se Vili Beroš vratiti i zamrznuti mandat, ne može

Natalija Martinčević je u nastavku ovog postupka odgovorila Odboru da nije podnijela taj zahtjev jer se nema namjeru vratiti u ustanovu u kojoj je radila prije dolaska u Sabor te da je mjesto na kojem je bila zaposlena u međuvremenu i ukinuto.

Natrag na posao

Ništa od toga joj HDZ-ova većina u Odboru za izbor i imenovanja nije uvažila kao razlog za isplatu naknade 6 plus 6.

U rješenju Odbora ističe se da se ona mogla vratiti na neki drugi odgovarajući posao u Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije ako je ukinuto njezino radno mjesto koordinatora dionika strateškog planiranja i upravljanja regionalnim razvojem ove županije.

No, kako Natalija Martinčević nije pisanim putem ni zatražila povratak u Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije, što joj je zakon nalagao, Odbor joj nije dodijelio 6 plus 6, nego samo zakonski zajamčene dvije zastupničke plaće.

Beroš uopće nije komunicirao s bolnicom u kojoj je radio do 2018., nije podnio zahtjev za povratak na posao, ali Vlada mu je svejedno odmah odobrila 6 plus 6, od kojih mu je već na račun sjela prva puna plaća u iznosu od 4.608 eura.

Orešković: Povjerenstvo nema kapacitet

Kada je 2016. Jasni Omejec prestala dužnost sutkinje ustavnog suda, zajedno s predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem potpisala je odluku kojom joj je odobreno korištenje 6 plus 6, iako je imala pravo povratka na zagrebački Pravni fakultet.

Netko je to prijavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i ono je donijelo rješenje prema kojem Jasna Omejec nije imala pravo na »6 plus 6«, nego samo na dvije plaće prije početka rada na Pravnom fakultetu.

Ona se žalila, ali su rješenje Povjerenstva potvrdili upravni i Visoki upravni sud.

USKOK objavio: Blokirana imovina u predmetu protiv Beroša i drugih okrivljenika

Na čelu Povjerenstva tada je bila Dalija Orešković, koja smatra bi ovo tijelo moralo pokrenuti protiv Beroša.

“Nije si Beroš to odborio nego Vlada, ali on je zloupotrijebio jedno dužnosničko pravo. Moje je mišljenje da bi se Povjerenstvo trebalo baviti s tih Beroševih 6 plus 6, ali znam da neće.

Slobodno me citirajte, oni jednostavno nemaju kapacitet za donošenje zaključaka”, rekla je za Novi list jučer Dalija Orešković.

U Povjerenstvu su kazali da nema predmeta Vili Beroš 6 plus 6.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

U mljeveno meso uvijek dodajte tajni sastojak za sočnije ćufte i faširance Ovaj napitak čisti crijeva poput metle: Liječnici kažu da je bolji čak i od probiotika