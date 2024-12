Grmoja: Ne može se Vili Beroš vratiti i zamrznuti mandat, ne može

Podijeli :

Mostov zastupnik Nikola Grmoja rekao je u četvrtak da Vili Beroš nema pravo staviti zastupnički mandat u mirovanje jer je to već učinio, no predsjednik Mandatno imunitetnog povjerenstva odgovorio je da mirovanje zbog nespojivosti dužnosti i mirovanje zbog osobnih razloga nije isto.

”Ne može se Vili Beroš vratiti i zamrznuti mandat, to ne može. On mora postati zastupnik u Hrvatskom saboru, a što će tada biti s vašom većinom, hoće li moći dolaziti ovdje glasati zbog procesa koji se vode protiv njega, to ne znam”, rekao je Grmoja u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o izvješću Mandatno imunitetnog povjerenstva (MIP).

Vili Beroš izabran je u travnju ove godine za saborskog zastupnika, no mjesec dana kasnije krenulo je mirovanje njegova mandata, s obzirom da je imenovan za ministra zdravstva. Nakon što je razriješen s te pozicije sredinom studenoga, zatražio je aktivaciju zastupničkog mandata.

Međutim, istovremeno je zatražio stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga, što mu je MIP odobrio.

Grmoja smatra da se samo jedanput može staviti mandat u mirovanje, a Beroš je to već učinio kad je prihvatio dužnost ministra. Dosadašnju prasku MIP-a ocijenio je protuzakonitom.

Predsjednik MIP-a Robert Jankovics odgovorio je da navodi o ”dvostrukom” mirovanju mandata nisu sasvim precizni.

”Mirovanje zbog nespojivosti dužnosti tretira se različito od mirovanja zbog osobnih razloga. Govor o tome da je princip rada MIP-a bio protuzakonit je jako daleko od istine”, kazao je Jankovics.

U zadnjih 14 godina bilo je 10 slučajeva poput Beroševog, iz četiri različite političke stranke, dodao je Jankovics, a svi su zahtjevi bili odobravani.

Zastupnik SDP-a Arsen Bauk ustvrdio je da tumačenje Mostova Nikole Grmoje glede mirovanja Beroševa mandata nije točno

”Kad zastupnik prisegne za ministra, on time prihvaća nespojivu dužnost te mu je automatski, bez njegova zahtjeva, mandat stavljen u mirovanje”, rekao je.

U sabornici je također bilo riječi i o zahtjevu bivšeg ministra zdravstva za aktivacijom modela ‘6+6’, prema kojemu će šest mjeseci dobivati punu plaću, a idućih šest mjeseci pola plaće.

”Tu povlasticu mogu razumjeti za one koji se nemaju gdje vratiti. Ali što će meni ‘6+6’, kad me čeka posao u školi. Ako imam pravo na to da me čeka posao, onda ne bi trebao imati mogućnost da koristim 6+6”, poručio je Grmoja.

”Ta je odredba izigrana od strane Vlade. Ona je Berošu odobrila ‘6+6’ da se snađe dok ne nađe posao, ali on ima posao ovdje u Saboru, a ima i mogućnost vratiti se u bolnicu”, napomenuo je SDP-ov Saša Đujić.

Dalija Orešković iz kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a pozvala se na presudu Visokog upravnog suda u slučaju bivše predsjednica Ustavnog suda Jasne Omejec, u kojoj stoji da se ”ne mogu istovremeno kumulirati dva prava, ono na ‘6+6’ i povratak na ranije radno mjesto”

”U trenutku kada je prestao obnašati funkciju ministra zdravstva, Beroš je imao rok od 15 dana odlučiti hoće li se vratiti na svoje radno mjesto u Klinici za neurokirurgiju ili će uzeti povlasticu 6+6”. On je izabrao ovo drugo”, kazala je.

Sandra Benčić iz kluba Možemo naglasila je da je Zakon o pravima i obvezama dužnosnika pun apsurda, stoga su mu potrebne izmjene.

”Tražit ćemo da se ‘6+6’ ne može ostvariti dok traje kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora. Ako bi se dokazalo da osoba nije kriva, imala bi pravo na naknadu”, rekla je Benčić.

Također, pravo na ‘6+6’ ne bi trebali imati oni koji istovremeno imaju mogućnost obnašanja druge dužnosti, dodala je zastupnica Možemo.

