Vlada: Ispunjenje zahtjeva sindikata trenutno nije zakonski moguće

Vlada u ovom trenutku nije u mogućnosti ispuniti materijalne zahtjeve sindikata, poručila je državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić nakon dvosatnih pregovora, tijekom kojih su detaljno raspravili sindikalne zahtjeve i stav Vlade.

“Sindikati su inzistirali na isplati dodatka na plaće, što smo im objasnili da zakonski trenutno nije izvedivo. Uskoro nas čekaju novi pregovori o rastu osnovice, a što se tiče koeficijenata, jasno smo im objasnili kako i tko donosi takve odluke”, rekla je Mužinić Bikić.

Pokušaj mirenja nije uspio, štrajkat će se u školama i na fakultetima

Dodala je da je Vlada spremna na daljnji dijalog o nematerijalnim zahtjevima i učiniti što je moguće u najboljem interesu zaposlenih u obrazovanju. Kako kaže, Vlada ne smatra štrajk opravdanim te vjeruje da još uvijek postoji prostor za dogovor. “O nekim stvarima i dalje možemo razgovarati, ali kada se pred nas uporno stavljaju jedni te isti zahtjevi koji ni legalistički nisu mogući, mislimo da to jednostavno nije provedivo”, poručila je.

Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić podsjetio je da je Vlada već poduzela konkretne korake za poboljšanje položaja zaposlenih u obrazovanju. “Osnovica plaće je proteklih godina povećana za više od 20 posto, a isplaćen je i prvi dio povećanja od 3 posto, dok se daljnjih 3 posto očekuje uskoro”, istaknuo je Mamić.

Pojasnio je kako Vlada nije mogla prihvatiti dodatne materijalne zahtjeve jer bi to narušilo financijsku stabilnost sustava. “Ako bi svi resori tražili slične dodatke, došlo bi do neravnoteže u sustavu”, kazao je uz objašnjenje da su koeficijenti su određeni na temelju stručne analize Ministarstva rada, Svjetske banke i domaćih stručnjaka. “Ako se utvrdi da je negdje došlo do pogreške, spremni smo to ispraviti, ali linearno povećanje za sve jednostavno nije moguće”, naglasio je.

Zaključio je kako Vlada vjeruje da štrajk nije potreban jer postoji prostor za daljnje pregovore. “Očekujemo da će učitelji prepoznati što je sve učinjeno u posljednjih šest godina i da će razum prevladati. Ako sindikati nastave sa štrajkom, razmotrit ćemo zakonsku osnovu za takve aktivnosti”, poručio je Mamić.

