Kadrovske promjene Vlade: Nova imenovanja u ključnim državnim tvrtkama

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak predložila imenovanja u državnim tvrtkama - Jadranskom naftovodu, Hrvatskim poštama i Hrvatskim autocestama dok je Renato Mittermayer imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu zdravstva.
Oglas
Državnoj službenici Anamariji Badovinac dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, s danom 14. travnja, do imenovanja ravnatelja Ureda.
Vlada je zaključkom predložila Nadzornom odboru društva Jadranski naftovod d.d. imenovanje Stjepana Adanića predsjednikom, a Ivana Barbarića članom Uprave toga društva, do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta d.d. predloženo je imenovanje Hrvoja Parlova i Siniše Šukunde članovima Uprave, do imenovanja članova Uprave putem javnog natječaja.
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. imenovanje Borisa Huzjana predsjednikom Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, također na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Državnim službenicima u Ministarstvu obrane ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja uprava, i to Nikolini Volf za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obrambenu politiku, a Ivanu Jušiću za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudske potencijale, s danom 17. travnja 2026., do imenovanja ravnatelja uprava.
Razriješeni su dosadašnji predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i zamjenici članova Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, Ante Šušnjar, Ivica Arar, Vedran Špehar, Kristina Čelić, Željko Vrban, Vlado Vlašić, Bruno Lacković, Vice Oršulić, Damir Pećušak, Marin Zovko, Darjan Budimir, Ivan Fugaš, Dubravka Vlašić Pleše, Boris Makšijan, Ivana Marković, Nikola Vištica, Laslo Farkaš Višontai, Dario Čiček, Petar Sprčić, Ivan Barić, Hrvoje Šimović, Nenad Kukulj, Danijela Šimović i Ivana Penić.
Predsjednikom Kriznog tima ponovno je imenovan Ante Šušnjar, zamjenikom predsjednika Ivica Arar, članovima Vedran Špehar, Željko Krevzelj, Dubravka Vlašić Pleše, Nikola Vištica, Vlado Vlašić, Ivan Fugaš, Dalibor Pudić, Damir Pećušak, Marin Zovko i Darjan Budimir, a zamjenicima članova Sanja Vulama, Ivana Penić, Goran Babić, Ivana Marković, Laslo Farkaš Višontai, Danijela Šimović, Bruno Lacković, Ivan Barić, Hrvoje Šimović i Vlatka Predavec.
Hrvoje Šušković imenovan je pomoćnikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za zdravstvenu zaštitu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas