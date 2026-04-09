Kadrovske promjene Vlade: Nova imenovanja u ključnim državnim tvrtkama

Državnim službenicima u Ministarstvu obrane ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja uprava, i to Nikolini Volf za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obrambenu politiku, a Ivanu Jušiću za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudske potencijale, s danom 17. travnja 2026., do imenovanja ravnatelja uprava.