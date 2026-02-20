Hrvatske tvrtke žele državne potpore za nižu cijenu električne energije

Hrvatska industrija pod snažnim je pritiscima volatilnosti tržišta električne energije, a to je jedan od razlog jačanja rizika od deindustrijalizacije i odlaska proizvodnje, upozoreno je u petak na okruglom stolu u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Oglas
Na tom skupu razgovaralo se o primjeni europskog okvira državnih potpora za čistu industriju (Clean Industrial State Aid Framework - CISAF) u Hrvatskoj, po uzoru na europske zemlje koje ga primjenjuju.
Istaknuto je kako je Hrvatska industrija pod snažnim pritiscima volatilnosti tržišta električne energije, te raste rizik od deindustrijalizacije i preseljenja proizvodnje zbog višegodišnjih viših cijena električne energije u EU-u u odnosu na SAD i Aziju.
Potpredsjednica HGK Marija Šćulac rekla je da su stabilnost, predvidivost i jasan okvir potpora nužni za dugoročnu otpornost i rast hrvatske industrije.
"CISAF može biti važan referentni okvir za oblikovanje ciljanih i održivih mehanizama subvencija koje čuvaju konkurentnost i potiču energetsku učinkovitost i tranziciju prema čišćoj energiji. Za energetski intenzivne tvrtke predviđene su privremene olakšice, poput smanjenja veleprodajne cijene električne energije. U svrhu dugoročnih učinaka, od korisnika se zauzvrat zahtjeva da ulažu u zelenu tranziciju i pridonosi troškovima energetskog sustava", poručila je Šćulac.
Istaknut je primjer Slovenije koja je među prvim državama EU-a uspostavila zakonodavni okvir za primjenu CISAF-a, kroz trogodišnji program potpora vrijedan 30 milijuna eura godišnje, koji predviđa privremene olakšice za cijene električne energije za 38 tamošnjih tvrtki. Potpora u Sloveniji obuhvaća smanjenje prosječne veleprodajne cijene za najviše 50 posto godišnje potrošnje električne energije poduzetnika, ali ne manje od 50 eura po megavatsatu.
Tvrtke su na okruglom stolu pozvale na što skoriju primjenu toga modela, uz napomenu da bi se postojeći hrvatski model umanjenja naknade za obnovljive izvore energije (OIE), uz prilagodbe, mogao primijeniti i za CISAF.
Direktor Messer Croatia plina i Messera Slovenija Robert Mustač rekao je da cijena električne energije ulazi u trošak njihovog krajnjeg proizvoda sa 70 posto.
"Zato ističemo potrebu za hitnim uključivanjem u proces subvencije za velike potrošače električne energije, poduzeća s izrazito visokom energetskom potrošnjom i velikim udjelom troška električne energije u poslovanju. Svi smo na globalnom tržištu pa bi provedba ove mjere i u Hrvatskoj povećala našu konkurentnost, materijalna prava djelatnika, a imali bi i dio sredstava za investicije, jer bi dio sredstava mogli uložiti u zelene projekte,“ pojasnio je Mustač.
Predstavnici Ministarstva gospodarstva naglasili su da država već podupire industriju kroz fondove i financijske instrumente za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore te su naglasili da je za uvođenje CISAF-a potrebno prije svega definiranje izvora financiranja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas