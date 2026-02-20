Hrvatske tvrtke žele državne potpore za nižu cijenu električne energije

"Zato ističemo potrebu za hitnim uključivanjem u proces subvencije za velike potrošače električne energije, poduzeća s izrazito visokom energetskom potrošnjom i velikim udjelom troška električne energije u poslovanju. Svi smo na globalnom tržištu pa bi provedba ove mjere i u Hrvatskoj povećala našu konkurentnost, materijalna prava djelatnika, a imali bi i dio sredstava za investicije, jer bi dio sredstava mogli uložiti u zelene projekte,“ pojasnio je Mustač.