Vlada postavila pet ciljeva za upravljanje migracijama i sigurnost granica

Najveći broj nezakonitih ulazaka u Hrvatsku zabilježen je u 2023. kada je državnu granicu nezakonito prešlo 69.726 osoba (37,7 posto više nego u 2022.), no u prošloj godini taj se broj smanjio na 29.294 što je smanjenje za 58 posto u odnosu na 2023. Pad broja nezakonitih migranata nastavlja se i u ovoj godini godini, te je u prvih pet mjeseci evidentiran 4761 nezakoniti prelazak državne granice.