Na prijedlog Grada Rijeke

Vlada razriješila Obersnela s mjesta člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

Hina
18. ožu. 2026. 14:55
Lovro Domitrovic/PIXSELL

Na prijedlog Grada Rijeke, Vlada je u srijedu na zatvorenom dijelu sjednice razriješila dosadašnjeg člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka Vojka Obersnela, a novim članom imenovan je Jakov Karmelić.

Što se tiče kadrovskih pitanja, temeljem raspisanog javnog natječaja imenovana je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš Jurković.

Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. imenovanje Alena Gereka predsjednikom Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske Claudia Glavak, a novim članom Savjeta, kao predstavnik hrvatskog iseljeništva, za Švedsku, imenovan je Toni Kokolj, navodi se u priopćenju Vlade.

