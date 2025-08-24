Vlajčić: Vozočašće u Mariji Bistrici odražava tradiciju konjogojstva u Hrvatskoj

"Za nas, za naše uzgajivače konja ovo je veliki događaj. Puno truda se ulaže u ovo vozočašće, a gosti su nam stigli s područja cijele Hrvatske, ali i iz Slovenije, Austrije i Mađarske i naravno da nas to veseli", rekao je Kolar. Zahvalio je svima koji su bili uključeni u organizaciju 23. Vozočašća u Mariji Bistrici.