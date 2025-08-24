Oglas

23. po redu

Vlajčić: Vozočašće u Mariji Bistrici odražava tradiciju konjogojstva u Hrvatskoj

author
Hina
|
24. kol. 2025. 16:17
24.08.2025., Zagreb - 23. vozocasce konjskih zaprega i jahaca u Mariju Bistricu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, u nedjelju je na 23. Vozočašću u Mariji Bistrici izjavio kako ta manifestacija, najveća takve vrste u Hrvatskoj, odražava tradiciju konjogojstva u našoj zemlji.

Oglas

Više od stotinu kočija i oko 250 jahača okupilo se na tradicionalnom vozočašću konjskih zaprega i jahača, manifestaciji koja svjedoči o tradiciji, ali i brizi za njeno očuvanje u zagorskom kraju.

"Kao resorni ministar mogu naglasiti da osim naše značajne vjerske i konjogojske tradicije, ova manifestacija okuplja našu najbrojniju pasminu – hrvatske hladnokrvnjake, hrvatske posavce i predstavlja simbol konjogojstva, značajnog sektora poljoprivrede", izjavio je novinarima David Vlajčić.

U središnjem registru kopitara 37.500 konja i 7.800 magaraca

Uzgoj kopitara u Hrvatskoj posljednjih dvadeset godina u kontinuiranom je porastu, a podaci za ovu godinu pokazuju rast za 4,4 posto u odnosu na prethodnu.

Središnji registar kopitara trenutno broji 37.500 konja i 7.800 magaraca, od kojih je više od 70 posto izvornih i ugroženih pasmina.

Na tim brojkama ministar poljoprivrede temelji optimizam za očuvanje genetske baštine.

"Predanim radom kontinuirano se pridonosi očuvanju izvornih hrvatskih pasmina čime se značajno utječe na daljnje očuvanju genetske baštine", istaknuo je Vlajčić.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, izrazio je zadovoljstvo okupljanjem velikog broja zaprega i jahača.

"Za nas, za naše uzgajivače konja ovo je veliki događaj. Puno truda se ulaže u ovo vozočašće, a gosti su nam stigli s područja cijele Hrvatske, ali i iz Slovenije, Austrije i Mađarske i naravno da nas to veseli", rekao je Kolar. Zahvalio je svima koji su bili uključeni u organizaciju 23. Vozočašća u Mariji Bistrici.

Teme
David Vlajčić marija bistrica vozočašće

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ