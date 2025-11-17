Vukovar: Na grobove branitelja položene ruže

“Kako godine prolaze, roditelja i supružnika je sve manje. Međutim, nada uvijek postoji da ćemo kad-tad pronaći naše najmilije kojih se samo iz Vukovara potražuje još 328. Toliko sudbina je još nepoznato i nadamo se da će i one biti razriješene, a njihovim obiteljima pružena barem prilika da imaju gdje položite cvijeće i upaliti svijeću", kazala je predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.