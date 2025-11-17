Vukovar: Na grobove branitelja položene ruže

Na grobove poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru su u ponedjeljak, uoči 34. godišnjice obilježavanja sloma obrane toga grada, položene ruže i upaljene svijeće.
Oglas
Ruže su položili i svijeće zapalili članovi Udruge roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja “Vukovarske majke” i Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
“Kako godine prolaze, roditelja i supružnika je sve manje. Međutim, nada uvijek postoji da ćemo kad-tad pronaći naše najmilije kojih se samo iz Vukovara potražuje još 328. Toliko sudbina je još nepoznato i nadamo se da će i one biti razriješene, a njihovim obiteljima pružena barem prilika da imaju gdje položite cvijeće i upaliti svijeću", kazala je predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako su dani oko 18. studenoga strašno traumatični za Vukovarce.
"Još uvijek potražujemo sudbinu nekoliko stotina osoba kojima se izgubio svaki trag u ratnom Vukovaru. Kada znamo da je poginulo najmanje 2717 branitelja i civila, vidimo o kolikom je velikom stradanju riječ, a da ne govorimo o razmjerima razaranja koje je Vukovar kao grad doživio 1991.", kazao je Sušac.
Više od tri desetljeća nakon početka velikosrpske agresije, Hrvatska još uvijek traga za 1740 nestalih i smrtno stradalih osoba. Među njima je 328 osoba iz Vukovara i 451 s područja Vukovarsko-srijemske županije.
Kolonom sjećanja u Vukovaru u utorak će se obilježiti 34. godišnjica sloma obrane toga grada i njegove žrtve u Domovinskom ratu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas