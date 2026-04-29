WFA, IAB i globalni stručnjaci na Danima komunikacija: Što čeka komunikacijsku industriju

Stratešku perspektivu globalnih oglašivača na Dane komunikacija donosi Stephan Loerke, izvršni direktor World Federation of Advertisers, koji će u razgovoru Inside the Minds of Global Advertisers otvoriti pogled na industriju iz pozicije onih oglašivača koji definiraju očekivanja, budžete i standarde. Kao čelnik organizacije koja okuplja više od 150 najvećih svjetskih brendova i više od 60 nacionalnih udruga oglašivača, Loerke donosi uvid u promjene koje se već događaju u odnosima između klijenata i agencija. Poseban fokus bit će na novim globalnim smjernicama za odabir agencija i provođenje natječaja koje razvijaju WFA i VoxComm, a nedavno ih je u hrvatskom prijevodu izdao i HURA-in Intelligence Hub s odgovorima i standardima rada koji oblikuju budućnost industrijskih partnerstava.