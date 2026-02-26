Vrijeme je da počnemo slušati: Audio i njegov tržišni potencijal na Danima komunikacija

Na Danima komunikacija Keller donosi Sound Thinking — The Power of Audio. Amplified., predavanje koje zvuku vraća mjesto koje mu pripada – u središte strategije. Umjesto da audio bude samo mali dio kampanje, Keller ga postavlja iznad toga: kao alat koji gradi prepoznatljivost, oblikuje percepciju i aktivira emociju brže nego ijedan vizual. Kroz primjere iz prakse i psihologiju zvuka pokazat će kako se glas, glazba i tišina mogu dizajnirati s istom preciznošću kao vizualni identitet – tako da ne budu samo ugodni, nego učinkoviti. Jer ono što publika čuje često odlučuje što će zapamtiti, a ono što zapamti – na kraju i kupuje.