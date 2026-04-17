Objavljen raspored Dana komunikacija: Industrija pomiče granice

Program donosi i niz predavača čiji rad definira smjer industrije, među kojima su Jürgen Schmidhuber, nekonvencionalni otac moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitna brend strateginja koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Mark Pollard, jedan od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, Chris Do, poznati dizajner i kreativni mentor poznat po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steve Keller, stručnjak za zvučni brending, Dora Pekeč, jedna od ključnih komunikacijskih stručnjakinja iza kampanje Zohrana Mamdanija za gradonačelnika New Yorka, Daan Klaver, brand stručnjak koji je radio s brandovima kao što su Adidas, Polaroid i Akris, Alex Cattoni, osnivačica platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu s više od pola milijuna marketinških stručnjaka, Mike Follette, pionir ekonomije pažnje i mjerenja, Neil Patel, globalni stručnjak za digitalni marketing i growth iza milijardi, Jule Kim, stručnjakinja iz Amazona i Microsofta za leadership, komunikaciju pod pritiskom i donošenje odluka u kompleksnim situacijama, te Stephan Loerke, koji donosi globalnu perspektivu oglašivača, nove preporuke za izbor agencija i uvid u trendove koji oblikuju tržište na razini industrije.