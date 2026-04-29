Burne reakcije zbog izložbe o Jasenovcu: "Bi li tako organizirao i izložbu o genocidu u Srebrenici"
Hrvatski eurozastupnici osudili su ovotjednu izložbu o Jasenovcu u Europskom parlamentu kao propagandu i manipulacije, rekavši da to nije način za komemoraciju žrtava i zatočenika koncentracijskog logora i pozvali Parlament da se pridržava vlastite rezolucije o osudi totalitarnih režima.
Francuski eurozastupnik srpskog podrijetla Aleksandar Nikolić iz zastupničkog kluba Patriota za Europu, krajnje desne grupacije u Europskom parlamentu, otvorio je u ponedjeljak navečer izložbu "Koncentracijski logor Jasenovac: Sjećanje i opomena" nastalu u suradnji s Federacijom mladih Srba Europe koja će biti postavljena u Europskom parlamentu do 30. travnja, posljednjeg dana travanjske plenarne sjednice u Strasbourgu.
Hrvatski eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica iz redova Europskih konzervativaca i reformista (ECR) prozvao je u ponedjeljak navečer na X-u eurozastupnika Nikolića za dijeljenje letaka na izložbi "na kojima se manipulira brojem žrtava".
"Takvi pokušaji napuhavanja broja žrtava Jasenovca u političke svrhe nedopustive su. Žrtve zaslužuju istinu, a ne propagandu. Europski parlament mora biti prostor odgovornosti i poštovanja, a ne platforma za političke projekte", naglasio je Bartulica.
Na izložbu je reagirao i HDZ-ov eurozastupnik Davor Ivo Stier u ponedjeljak navečer u jednominutnom govoru na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, poručivši da se EP treba pridržavati vlastite rezolucije o osudi totalitarizma kada se radi o komemoraciji za žrtve totalitarnih režima.
"Jedno je kako propisuje rezolucija ovog Parlamenta o osudi totalitarnih režima, a drugo je ono što smo vidjeli nekidan u Donjoj Gradini u BiH, gdje je kompletno vodstvo Republike Srbije i Republike Srpske zloupotrijebilo Jasenovac da bi zapravo slalo poruke mržnje. Ne pijetet prema žrtvama, nego mržnja prema drugim narodima, prema Hrvatima i prema Bošnjacima. Nažalost, jedan eho, daleki eho, ali ipak eho, te propagande osjetili smo i u dopisu koji smo danas primili od jednog kolege iz Francuske iz krajnje desnice koji nas je pozivao na svoj event", rekao je Stier.
Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula (S&D/SDP) slaže se da ova izložba nije način za komemoraciju u spomen žrtava ustaškog koncentracijskog logora.
"Jasenovac kao mjesto masovnog stradavanja ljudi zbog zločinačke i izopačene ideologije treba komemorirati s punim pijetetom, a što je u potpunoj suprotnosti s providnim pokušajima političkih manipulatora i povijesnih revizionista s krajnje desnice iz Europskog parlamenta i njihovih sponzora sa zapadnog Balkana. Na ovotjednoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu samo su se još jednom javno izložili predstavnici baš onih opcija koje zbog trajnih sukoba s temeljnim vrijednostima suvremene europske demokracije imaju problema sa sudskim presudama, sankcijama i suspenzijama od strane EU i država članica", rekao je Picula Hini u srijedu.
Hrvatski eurozastupnik u klubu Zelenih Gordan Bosanac (Možemo) također ocjenjuje da je motiv postavljanja izložbe "dnevnopolitički".
"Dobro je i važno govoriti o teroru ustaškog režima. Ali izjave i politička afilijacija organizatora izložbe o jasenovačkom logoru smrti u EP daju do znanja kako njegova namjera nije bila doprinos politici sjećanja, a tome u prilog ide i činjenica da je nije organizirao u suradnji s JUSP Jasenovac", rekao je Bosanac Hini.
"Pravo je pitanje, bi li zastupnik Nikolić, inače član ekstremno desne grupacije Patriota, bio spreman organizirati izložbu o primjerice, genocidu u Srebrenici, i tako dokazati svoju iskrenu posvećenost politici sjećanja, umjesto iskorištavanja Jasenovca za dnevnopolitičke bodove?", pita Bosanac.
Voditelj hrvatske HDZ/EPP delegacije, eurozastupnik Karlo Ressler rekao je ranije Hini da je "pogrešno instrumentalizirati Jasenovac u dnevnopolitičke svrhe" te da "Srbija, kao i Republika Srpska već godinama pokušavaju na taj način instrumentalizirati patnje koje je i srpski narod, ali i židovski pa i hrvatski narod proživio kroz koncentracijski logor Jasenovac".
Na otvaranju izložbe predsjednik skupštine RS-a
Na otvaranju izložbe u ponedjeljak navečer bila je delegacija Republike Srpske na čelu s predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem.
"Mi Srbi dugo smo čekali priliku da istina prijeđe naše granice, da poništimo povijesni revizionizam s mjesta gdje se Hrvatska i Balkan puno jasnije vide. Ne mrzimo - sjećamo se, kako se ne bi ponovilo", objavio je Stevandić na X-u povodom dolaska u europsku instituciju.
Bartulica je u još jednoj objavi na X-u poručio da je "skandalozno" što se u Parlamentu pojavio Stevandić "čija je ratna uloga iz 90-ih opterećena ozbiljnim optužbama i brojnim svjedočanstvima o progonu Hrvata i muslimana".
"To što netko nije pravomoćno osuđen ne znači da politička i moralna odgovornost ne postoji. Upravo suprotno, takve osobe ne bi smjele biti dio događaja koji se bave osjetljivim povijesnim temama poput Jasenovca", dodao je Bartulica.
Tanjug je prenio da je Stevandić rekao da izložba predstavlja dobar način da se istina predstavi i van granica, kako bi se došlo do toga da se ustaše ne slave i ne priređuju koncerti u njihovo ime, govoreći o hrvatskom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu.
"U Europi Thompson ne bi mogao imati koncert kao u Hrvatskoj", rekao je Stevandić.
Izložba se sastoji od 17 panoa, a na njima su dokumenti iz arhiva Republike Srpske i Vojvodine. Na panoima se, među ostalim, poziva na "obaveznu edukaciju o zločinima Nezavisne Države Hrvatske". Jedan pano odnosi se na postratna sjećanja i spomenike. Na njemu se nalazi fotografija spomenika Kamenog cvijeta u spomen žrtvama i zatočenicima ustaškog logora, uz opis da "obilježavanje nije statično, zahtijeva stalnu brigu, profesionalno upravljanje arhivima i muzejskim izložbama i angažman novih generacija da očuvaju sjećanje vjerodostojnim i dostupnim".
