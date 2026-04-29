Oglas

"No More mr. Nice Guy"

Zna li Trump kako se potpisuje nuklearni sporazum?

author
N1 Info
|
29. tra. 2026. 13:29
U.S. President Donald Trump speaks during the signing ceremony for an executive order on mail ballots, in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., March 31, 2026.
REUTERS/Evan Vucci/File Photo

Donald Trump je u svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama oštro kritizirao Iran, poručivši da režim „ne zna potpisati nenuklearni sporazum”.

Oglas

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je napao Iran u objavi, rekavši da se režim mora „dovesti u red” te da ne zna „kako potpisati nenuklearni sporazum”.

Nije odmah bilo jasno na što točno misli, no vjerojatno se referira na svoje napore da Iran odustane od zaliha obogaćenog uranija. Trump je objavu popratio očito AI-generiranom slikom na kojoj drži strojnicu okružen eksplozijama.

„NO MORE MR. NICE GUY (NEMA VIŠE GOSPODINA DOBROG TIPA)”, stoji u opisu.

No vojni analitičar Sky Newsa Michael Clarke smatra da je upravo Trump podbacio u nuklearnoj diplomaciji.

trump truth social
Screenshot (Truth Social)

Iran je 2015. potpisao sporazum kojim se regulira njegov nuklearni program, koji je bio „najbolji mogući dogovor u to vrijeme”, rekao je Clarke.

Dodao je: „Držali su ga se dvije godine, sve do 2018., kada su Sjedinjene Države srušile sporazum tijekom prve Trumpove administracije.”

Clarke je također objasnio što je taj sporazum činilo učinkovitim u ograničavanju rizika povezanih s iranskim nuklearnim programom.

Teme
diplomacija donald trump iran nuklearni program irana nuklearni sporazum

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ