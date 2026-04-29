Donald Trump je u svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama oštro kritizirao Iran, poručivši da režim „ne zna potpisati nenuklearni sporazum”.
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je napao Iran u objavi, rekavši da se režim mora „dovesti u red” te da ne zna „kako potpisati nenuklearni sporazum”.
Nije odmah bilo jasno na što točno misli, no vjerojatno se referira na svoje napore da Iran odustane od zaliha obogaćenog uranija. Trump je objavu popratio očito AI-generiranom slikom na kojoj drži strojnicu okružen eksplozijama.
„NO MORE MR. NICE GUY (NEMA VIŠE GOSPODINA DOBROG TIPA)”, stoji u opisu.
No vojni analitičar Sky Newsa Michael Clarke smatra da je upravo Trump podbacio u nuklearnoj diplomaciji.
Iran je 2015. potpisao sporazum kojim se regulira njegov nuklearni program, koji je bio „najbolji mogući dogovor u to vrijeme”, rekao je Clarke.
Dodao je: „Držali su ga se dvije godine, sve do 2018., kada su Sjedinjene Države srušile sporazum tijekom prve Trumpove administracije.”
Clarke je također objasnio što je taj sporazum činilo učinkovitim u ograničavanju rizika povezanih s iranskim nuklearnim programom.
