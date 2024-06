Za tri dana istječe rok za prelazak na dopušteno prekoračenje u banci: “Ne čekajte zadnji čas!”

Podijeli :

N1/ILUSTRACIJA

Građani imaju rok do 30. lipnja da svoja ranije odobrena prešutna prekoračenja po tekućem računu zamijene dopuštenim prekoračenjima, a od ukupno oko 1,7 milijuna potrošača koji su dobili ponude banaka, do kraja svibnja to ih je učinilo oko 800 tisuća.

“Na temelju informacija prikupljenih od banaka potpisnica Memoranduma o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, do 31. svibnja 2024. je 800 tisuća građana prihvatilo ponudu da svoja ranije odobrena prešutna prekoračenja zamijene dopuštenim prekoračenjima. Istovremeno je u bankama ostalo odobreno još oko 830 tisuća prešutno prihvaćenih prekoračenja”, istaknuto je u odgovoru Hrvatske narodne banke (HNB) na upit Hine.

Dakle, potrošači još uvijek imaju vremena do kraja tjedna odnosno do 30. lipnja ugovoriti dopušteno prekoračenje prema uvjetima koje su im ponudile banke. Nakon 30. lipnja potrošači će moći ugovoriti dopušteno prekoračenje na način da, prema vlastitim potrebama za financijskim sredstvima, podnesu zahtjev, a banke će te zahtjeve obrađivati u skladu sa svojom poslovnom politikom, naveli su iz HNB-a.

Iz središnje banke ističu da dopuštena prekoračenja građanima omogućuju povoljnije uvjete korištenja, što podrazumijeva ograničenje cijene u obliku maksimalno dopuštene efektivne kamatne stope (EKS) i zajamčenu otplatu na 12 mjesečnih rata u slučaju da se prekoračenje smanjuje ili ukida. Pored toga, prilikom ugovaranja dopuštenog prekoračenja potrošač dobiva od banke cjelovite informacije o uvjetima korištenja prekoračenja.

Inače, prema podacima HNB-a, krajem travnja ove godine ukupan minus građana po tekućim računima iznosio je 790,7 milijuna eura.

HUB savjetuje građanima da ne čekaju zadnji trenutak

Hrvatska udruga banaka (HUB) savjetuje građanima da prouče ponude koje su dobili od svojih banaka u kojima se nalaze detaljne informacije o proizvodu i mogućnostima ugovaranja te da ih razmotre i informiraju se u vezi svega što im je eventualno nejasno.

Ističu da pojedine banke nude mogućnost ugovaranja dopuštenog prekoračenja putem digitalnih kanala što olakšava postupak, a kod pojedinih banaka je ugovaranje moguće isključivo u poslovnici. Stoga, preporuka je klijentima da ne čekaju zadnji trenutak kako bi izbjegli potencijalne gužve u tom razdoblju.

Većina banaka ukida prešutna prekoračenja

Iz HNB-a kažu da će većina banaka nakon 30. lipnja ukinuti prešutno prihvaćena prekoračenja i potrošači ih više neće moći koristiti, već će morati vratiti ono što su iskoristili, a banke će omogućiti otplatu tog iznosa na 12 mjesečnih rata.

Dodaju i da će manji dio banaka i dalje imati u ponudi prešutno prekoračenje, ali najviše u iznosu prosječnog mjesečnog primanja. Ako je netko iskoristio više od toga, razliku će morati vratiti. Na ta prekoračenja se neće primjenjivati ograničenje EKS-a, pa mogu biti skuplja od dopuštenih prekoračenja, napominju iz HNB-a.

Dakle, oni klijenti koji koriste prešutno prihvaćeno prekoračenje, a ne potpišu ugovor o dopuštenom prekoračenju, bit će u situaciji da ne mogu koristiti prekoračenje ili će ga moći koristiti, ali u manjem iznosu i po višoj cijeni, dok će razliku morati vratiti banci, pojašnjavaju.

“Kamatna stopa za otplatu prešutnog prekoračenja neće biti viša od one za dopuštena”

Da je većina banaka odlučila ukinuti prešutne minuse Hini su potvrdili i iz HUB-a.

“Većina banaka je odlučila da u ponudi neće zadržati prešutno prekoračenje te će klijente obavijestiti o ukidanju i zatvaranju prešutno prihvaćenog prekoračenja najmanje 30 dana prije dana ukidanja i zatvaranja prešutnog prekoračenja. Klijentima koji su u određenom iznosu koristili takvo prekoračenje, a ne žele ugovoriti dopušteno, omogućit će otplatu u minimalno 12 rata, pri čemu kamatna stopa neće biti viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja”, napisali su.

Iz HUB-a kažu da će klijenti nakon kraja isteka roka za prihvat ponude moći i dalje ugovarati proizvode koje banke imaju u svojoj ponudi, uključujući i dopušteno prekoračenje. “Banke će nakon isteka roka za prihvat ponude prilikom odobravanja dopuštenog prekoračenja provoditi standardne provjere kreditne sposobnosti o kojoj će ovisiti odobreni iznos dopuštenog prekoračenja”, dodali su.

Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu

Podsjetimo, 22. srpnja 2022. predstavnici Vlade, HNB-a i 13 banaka koje su tada nudile prešutno prihvaćena prekoračenja, potpisali su Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, pri čemu je istaknuto da je cilj vratiti dopuštena prekoračenja kao dominantan proizvod na tržište. Naime, ispitivanja HNB-a provedena 2020. su pokazala da su prešutno prihvaćena prekoračenja postala dominantna na hrvatskom tržištu, pri čemu je riječ o proizvodu koji je skuplji i potrošačima pruža manju zaštitu.

Banke su tako do lanjskog 30. lipnja poslale individualizirane ponude svim klijentima, kojima je odobreno prešutno prekoračenje po transakcijskom računu, za sklapanje ugovora o prelasku na dopušteno prekoračenje.

Potrošači su, ovisno o poslovnoj politici banke, imali rok od devet mjeseci do godinu dana da te ponude razmotre i ugovore prelazak na dopušteno prekoračenje.

Prema memorandumu, banke su do 1. rujna 2022. bile obvezne na prešutno prihvaćena prekoračenja primijeniti ograničenje EKS-a, sve su banke postupile u skladu s tom obavezom, što je posljedično dovelo do smanjenja cijene prekoračenja, to jest znatnog smanjenja kamata.

