Policija objavila detalje teške nesreće na A1: Kazneno prijavljen 50-godišnjak

Danas, 10. svibnja, oko 11 sati na autocesti A1 u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede.
Kako javlja šibensko-kninska policija, prometna nesreća dogodila se na način da je 50-godišnjak upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka, krećući se kolnikom autoceste A1 iz smjera sjevera u smjeru juga, pretjecajnim prometnim trakom zapadnoga kolničkog traka (Zagreb - Dubrovnik).
Dolaskom do 314. kilometra i 350. metra autoceste, oko 50 metara prije ulaska na most Krka, izvršio je radnju prestrojavanja iz pretjecajnog u vozni prometni trak, a koju je radnju poduzeo da se prethodno nije uvjerio kako ju može započeti bez izazivanja opasnosti za ostale sudionike u prometu i imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o brzini i smjeru kretanja, pri čemu na voznom prometnom traku dolazi do sudara prednjeg dijela njegova vozila sa zadnjim dijelom osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 80-godišnjak, s kojim se u vozilu nalazila 86-godišnja putnica.
Nakon sudara dolazi do odbijanja vozila šibenskih registarskih oznaka unaprijed, koje potom prelazi u pretjecajni prometni trak iz kojeg se u zanošenju vraća u vozni trak, a potom udara zadnjim lijevim dijelom vozila u betonski ivičnjak i metalnu ogradu mosta Krka.
Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe.
80-godišnji vozač je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u OB Šibenik gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede, dok su 86-godišnjoj putnici u KBC-u Split konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.
Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 50-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, javlja policija.
