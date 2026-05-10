Oglas

dvije osobe teško ozlijeđene

Policija objavila detalje teške nesreće na A1: Kazneno prijavljen 50-godišnjak

author
N1 Info
|
10. svi. 2026. 17:11
MUP, policija
MUP

Danas, 10. svibnja, oko 11 sati na autocesti A1 u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede.

Oglas

Kako javlja šibensko-kninska policija, prometna nesreća dogodila se na način da je 50-godišnjak upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka, krećući se kolnikom autoceste A1 iz smjera sjevera u smjeru juga, pretjecajnim prometnim trakom zapadnoga kolničkog traka (Zagreb - Dubrovnik).

Dolaskom do 314. kilometra i 350. metra autoceste, oko 50 metara prije ulaska na most Krka, izvršio je radnju prestrojavanja iz pretjecajnog u vozni prometni trak, a koju je radnju poduzeo da se prethodno nije uvjerio kako ju može započeti bez izazivanja opasnosti za ostale sudionike u prometu i imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o brzini i smjeru kretanja, pri čemu na voznom prometnom traku dolazi do sudara prednjeg dijela njegova vozila sa zadnjim dijelom osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 80-godišnjak, s kojim se u vozilu nalazila 86-godišnja putnica.

Nakon sudara dolazi do odbijanja vozila šibenskih registarskih oznaka unaprijed, koje potom prelazi u pretjecajni prometni trak iz kojeg se u zanošenju vraća u vozni trak, a potom udara zadnjim lijevim dijelom vozila u betonski ivičnjak i metalnu ogradu mosta Krka.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe.

80-godišnji vozač je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u OB Šibenik gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede, dok su 86-godišnjoj putnici u KBC-u Split konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 50-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, javlja policija.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
nesreća prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ