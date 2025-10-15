Zagreb mijenja imena ulica osoba povezanih s NDH. Peternel: Skandalozno! Što je s Franjom Tuđmanom?

Saborski zastupnik DOMiNO Igor Peternel usprotivio se u srijedu promjeni imena ulica u Zagrebu, koje gradska vlast predlaže jer nose imena osoba povezanih s NDH, ocijenivši to skandaloznim, kao i profesionalizaciji potpredsjedničkog mjesta u Skupštini na plaću više od tri tisuće eura.
Kao zastupnik iz šeste izborne jedinice i predsjednik zagrebačke organizacije svoje stranke uoči sutrašnje sjednice zagrebačke Gradske skupštine želim upozoriti da je platforma Možemo! najavljivala da će se u ovom mandatu okrenuti budućnosti, a sada vidimo da svoju snagu i okretanje biračima crpe iz prošlosti, kazao je Peternel na konferenciji za novinare u Saboru.
"Njihova budućnost je vjerojatno to da će sutra na Skupštini svoju aktivisticu Marinu Ivandić proglasiti za potpredsjednicu tog tijela i staviti na plaću višu od tri tisuće eura. Ja sam bio potpredsjednik Skupštine u prošlom mandatu i mogu vam reći da potpredsjednici ne rade apsolutno ništa. Sve je u rukama predsjednika, a ni to nije Bog zna što. Potpredsjednici nemaju nikakvu ovlast, osim da povremeno odu na otvorenje nečega i prema poslovniku nemaju nikakve druge obaveze”, kazao je Peternel.
Kaže kako tu nije riječ samo o zbrinjavanju određene osobe nego i u tome da po stranačkom kodeksu 30 posto primanja ide Možemo!.
To znači da će od njezine plaće, koja je više od tri tisuće eura, dobiti 30 posto pa izračunajte koliko će javnog novca platforma Možemo! uprihoditi u četiri godine od takvog bezobraznog zbrinjavanja jedne osobe, rekao je Peternel.
Ocijenio je skandaloznima preimenovanje četiri zagrebačke ulice, o čemu će odlučivati u četvrtak Gradska skupština, upitavši kako im nije smetalo u prošlom mandatu "da, tako važni ustaški kolaboracionisti imaju ulice u četiri godine njihova mandata".
Nejasno mu je i po kojim se kriterijima mijenjaju imena ulica i pita zašto je, primjerice, sporan Filip Lukas te hoće li se preimenovati ulica svima onima koji su kulturno i javno djelovali u vrijeme NDH.
"Hoće li se skinuti ulica Ivanu Goranu Kovačiću, Tinu Ujeviću? Što je s Franjom Tuđmanom, koji je također navodno radio u jednom od ministarstava NDH i vjerojatno kao mlad čovjek položio ustašku prisegu? Zašto njemu ne skidaju trg nego su izabrali ovih četvero ljudi koji nikome ništa nisu krivi”, zapitao je Peternel.
Smatra da stranci Možemo! nije bitan kriterij nego da "prave nered, ponovo ideološki provociraju i da na bezobrazan način jačaju sebe stvarajući antagonizme u Zagrebu, preuzimajući određen broj birača SDP-a".
