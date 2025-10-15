Zagreb mijenja imena ulica osoba povezanih s NDH. Peternel: Skandalozno! Što je s Franjom Tuđmanom?

"Njihova budućnost je vjerojatno to da će sutra na Skupštini svoju aktivisticu Marinu Ivandić proglasiti za potpredsjednicu tog tijela i staviti na plaću višu od tri tisuće eura. Ja sam bio potpredsjednik Skupštine u prošlom mandatu i mogu vam reći da potpredsjednici ne rade apsolutno ništa. Sve je u rukama predsjednika, a ni to nije Bog zna što. Potpredsjednici nemaju nikakvu ovlast, osim da povremeno odu na otvorenje nečega i prema poslovniku nemaju nikakve druge obaveze”, kazao je Peternel.