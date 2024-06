Zagreb uvodi novu vrstu besplatnog prijevoza: Evo o čemu se radi

Podijeli :

Od iduće subote građani Zagreba i turisti besplatno će se moći voziti malim električnim vozilima - "Fulir". Grad pokreće pilot uslugu ekološki prihvatljivog besplatnog javnog prijevoza u pješačkoj zoni središta Zagreba, najavljeno je u subotu iz Gradske uprave.

“Fulir je više od usluge prijevoza. To je korak prema održivijem, pristupačnijem i srdačnijem Zagrebu koji će mnogima olakšati svakodnevicu i poboljšati kvalitetu života u centru”, rekao je tim povodom gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Usluga je prvenstveno namijenjena starijim osobama, teže pokretnim osobama i osobama s invaliditetom, ali će biti dostupna i ostalim građanima i turistima, dodao je.

Automobili imaju kapacitet pet putnika plus vozač, a bit će dostupni za korištenje od 8 do 20 sati, vikendom i praznicima sve do kraja listopada.

Može ih se naručiti putem telefona na brojeve 091/1111-425 i 091/1111-426, a vozači će sami odgovarati na pozive i dogovarati lokacije i rute. Uslugu prijevoza će pružati ZET.

Naziv “Fulir” za automobile izabran je u čast nezaboravnog lika iz najzagrebačkijeg filma “Tko pjeva zlo ne misli”, ističu iz Gradske uprave, a koncept je inspiriran uspješnim modelom “Kavalira” u Ljubljani.

