Zapela Žičara Sljeme: "Zaglavljena sam već 38 minuta i jako je vruće"

"Zvala sam sve moguće službe, samo su me preusmjeravali, pitali gdje se točno nalazim, nitko mi ništa konkretno nije znao reći. Panika me lagano hvata, ipak sam sa trogodišnjim sinom zaglavljena već 38 minuta i jako je vruće. Pa to je kao u stakleniku", rekla je čitateljica za 24sata koja se iz kabine broj 12 sljemenske žičare javila dok je visjela u zraku i čekala da ih spase. Dodala je da u kabini do njezine vidi dvije obitelji s malom djecom koja vrište.