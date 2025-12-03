Zastupnici raspravljaju o novom poreznom paketu. Koje su promjene na stolu?

Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, kojim se predlaže dodatno umanjenje porezne osnovice za već porezno priznate rashode za dana sponzorstva, koja su ugovorena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe.