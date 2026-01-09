Zbog ledene kiše koja prijeti Zagrebu, Grad objavio apel građanima

Iz Grada su naveli i da su u 11 sati na sve prometnice I. i II. reda upućeni maksimalni kapaciteti kako bi se obišli kolnici i preventivno posuli solju, a u aktivnosti Zimske službe uključeno je i 350 komunalnih djelatnika Čistoće i Zrinjevca koji nastavljaju s aktivnostima čišćenja te preventivnog soljenja pločnika, pješačke zone, tramvajskih i autobusnih stajališta i drugih površina.