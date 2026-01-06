Zbog snijega zatvorena Sljemenska cesta, ne vozi ni autobus

Zagrebačka policija zatvorila je Sljemensku cestu zbog snijega i otežanih uvjeta na kolniku. Promet je obustavljen radi sigurnosti sudionika u prometu.
Zbog zatvaranja ceste trenutno ne prometuje ni autobusna linija 140, koja vozi prema Sljemenu. Građanima se savjetuje da prate informacije nadležnih službi.
"Trenutno su sve ekipe na terenu"
Svih 245 ekipa Zimske službe Grada Zagreba na terenu su zbog povećanog intenziteta padalina. Rade od ponedjeljka od 6 sati ujutro, a pretpostavlja se da će raditi danas cijeli dan i noć te sutra cijeli dan, rekao je danas voditelj Zimske službe Zagreb Ivan Špehar.
"Trenutno su sve ekipe na terenu, prije dva sata bile su na brdskim predjelima prvog i drugog prioriteta, prije sat vremena je izdan nalog za sve ekipe", rekao je Špehar, dodavši kako Zimska služba prilagođava aktivnosti u skladu s aktualnim meteorološkim uvjetima.
