Zbog učestalih odrona, počeli radovi na sanaciji ceste Makarska- Vrgorac

Na državnoj cesti D-512 Makarska- Vrgorac, na predjelu Stupica, počeli su radovi na sanaciji zbog učestalih i opasnih odrona koji ugrožavaju sigurnost prometa.
Riječ je o jednoj od najproblematičnijih dionica ove prometnice, gdje se zbog obilnih oborina i nestabilnog terena kamene gromade obrušavaju na kolnik, a prometnica je nekoliko puta bila zatvarana.
Najveći odron kamena na predjelu Stupica dogodio se 24. listopada 2010. kada se stijena od nekoliko stotina tona obrušila na kolnik i potpuno zatvorila promet na dionici Makarska- Vrgorac do srpnja 2011.
Sanacija koju izvode Hrvatske ceste, uključuje uklanjanje nestabilnih stijena, čišćenje pokosa i postavljanje zaštitnih mreža, radi sprječavanja budućih odrona.
Radovi bi trebali trajati oko četiri mjeseca, te se očekuje puštanje ceste u promet prije početka turističke sezone.
