Znanstveno vijeće za turizam HAZU-a pisalo Plenkoviću: Riskiramo gubitak prostornog identiteta

Smatra i da javna rasprava provedena putem e-savjetovanja nije ispunila svoju svrhu, nego je pokazala, kako stoji u pismu, da komentari stručnjakā, znanstvenih institucija, profesionalnih komora i građana nisu dobili odgovarajuću pažnju, da je zanemaren duh transparentnoga, demokratskoga i uključivoga dijaloga te da su u procesu oblikovanja konačnoga teksta zakona veći utjecaj imali mediji, nego stručnjaci i institucije zadužene za skrb o prostoru.