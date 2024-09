Milanović iz Gline: “Koliko god bi to Vučić želio, njegov govor u Glini 1995. nije moguće izbrisati i zaboraviti”

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u nedjelju na svečanom obilježavanju 30. obljetnice osnivanja 20. domobranske pukovnije Glina.

“Obitelji palih hrvatskih vitezova, hrvatski domobrani, prošlo je točno 30 godina od osnutka vaše slavne i pobjedničke brigade. Od vaše slave, doprinosa i hrabrosti jedino je svjetliji vaš obraz. Borili ste se časno i uspješno“, poručio je predjsednik Zoran Milanović okupljenima na svečanosti povodom obilježavanja 30. obljetnice osnivanja 20. domobranske pukovnije Glina, piše Dnevnik.hr.

U svom govoru Milanović se osvrnuo na ulogu Gline u Domovinskom ratu, istaknuvši da je pravo mjesto završetka rata i hrvatske pobjede upravo u Glini.

“Pobjeda je tek onda kada se porazi protivnik, kada više nema pucnjave i kada utihne oružje. Ta pobjeda u Domovinskom ratu te pravi kraj i završetak rata desili su se ovdje u Glini na cesti prema Topuskom, s iznimkom pametne diplomacije jer Hrvatska je stalno čuvala i pazila svoje vojnike. Poznato je da sam pokušavao i kao predsjednik Vlade i Republike, skrenuti pažnju da bi se možda Dan pobjede trebalo obilježavati ponekad i u Glini i Kninu. Međutim do toga nikad nije došlo”, rekao je Predsjednik Republike dodavši kako će i dalje ponavljati da je konačna pobjeda postignuta u Glini.

“Hrvatska se vojska ovdje više borila u samoj Oluji nego u drugim područjima. Naravno, borila se Hrvatska vojska i u pripremi kninske ofenzive, ali sama operacija je trajala kratko i bila je sjajna, blistava i uspješna”, naglasio je.

Govoreći o povijesnim događajima, predsjednik Milanović se osvrnuo i na ulogu Srbije u ratu te zablude koje su srbijanski političari, među kojima je spomenuo Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja, nametali Srbima u Hrvatskoj tijekom 90-ih. Istaknuo je kako je Vučić manipulirao narodom, dovodeći ga u zabludu i iluziju da Hrvatska nije njihov dom, već dio Velike Srbije, podsjetivši na njegov govor u Glini.

“Uvijek me zanimalo zašto je Vučić, iako svjestan koliko se Srbi nalaze u teškom položaju, imao potrebu baš na ovakav način narod dovoditi u zabludu. Koliko god Vučić htio da se to zaboravi i izbriše jer nije ugodno, to nije moguće. Stoga sam ga pitao samo jednu stvar, je li svjestan koliko je Srba zavijeno u crno zbog toga što je izrekao u proljeće 1995. godine u Glini?

Nisam ga pitao za Hrvate jer mu do Hrvata nije ni stalo. S druge strane, mi se tako nismo ponašali. Kod vas nisam ni sada ni ranije primijetio nikakvu količinu mržnje i bijesa prema takozvanoj drugoj strani. To je pravi put te sam tako gradio svoju karijeru i tako ću je graditi i dalje. To su te razlike koje nas, hvala Bogu, u nekim stvarima i razdvajaju jer katkad da bi se definirao kao entitet, kao čovjek, kao zajednica hrvatskih građana, Hrvata, nažalost moraš se definirati i u opreci prema nečemu. Nadam se i da su ta vremena zauvijek iza nas i čvrsto vjerujem da smo tamo gdje smo htjeli biti, ukorijenjeni u zapadnu civilizaciju, koja nije savršena, ali boljeg nema. Imamo sreću da ove generacije žive u njemu“, kazao je Predsjednik Republike.

Milanović je odlikovao 20. domobransku pukovniju Glina Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu.

Riječ je o pukovniji koja je nastala 1. rujna 1994. godine ustrojavanjem glinske postrojbe zajedno sa Samostalnom bojnom Topusko i Samostalnom satnijom Lasinja.

Ove postrojbe su sudjelovale u svim napadnim i obrambenim djelovanjima od listopada 1991. u zoni odgovornosti tadašnje Operativne grupe za Sisak i Baniju, a kasnije u zoni odgovornosti Zbornog područja Zagreb.

Glina je oslobođena 6. kolovoza 1995. godine kada su pripadnici 20. domobranske pukovnije, dijelovi 153. brigade HV, pripadnici specijalnih policijskih snaga Ose iz Siska i pripadnici Policijske postaje Glina ušli u grad.

Kroz postrojbu je prošlo je više od 3500 ljudi, dok je u Oluji pukovnija Glina imala 13 poginulih i 43 ranjena, a ukupno tijekom Domovinskog rata 75 poginulih pripadnika i 127 ranjenih.

Osim Milanovića, na svečanosti su se prisutnima obratili zapovjednik 20. domobranske pukovnije Glina Stjepan Kostanjević, gradonačelnik Gline Ivan Janković, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, izaslanik Predsjednika Vlade i izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Darko Nekić te zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije i izaslanik Predsjednika Sabora Mihael Jurić.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.

Uoči svečanosti je Milanović položio vijenac i zapalio svijeću kod spomen obilježja Suza u čast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata.

