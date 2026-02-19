Zoran Milanović: Naše iskustvo s velikim carstvima nije dobro. Tribune su nam ubijali u Beogradu

"Stari smo europski narod i kultura, imamo svoje sjećanje i materijalnu kulturu i s tom sviješću trebamo se ponašati odgovorno i sebično kada su naši interesi u pitanju, držati se trgovinskih i pragmatičnih veza s drugim narodima, prije svega oko nas. Ne trebamo jurcati tamo gdje nas se ne pita apsolutno ništa. A grandiozni ideološki projekti - kao što je centralna europska država – to bez nas. Zajednice u kojima smo bili propale su jer nisu valjale, jer se nas nije pitalo kada se trebalo pitati. I dobro je da se razvilo na takav način. Naše iskustvo s velikim carstvima nije dobro, čak ni tamo gdje smo bili jedan od dva glavna faktora, a to je Jugoslavija. Nije išlo, nije nas se pitalo, tribune su nam ubijali u Beogradu“, rekao je Zoran Milanović.