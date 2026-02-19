VIDEO / Fidesz objavio skandalozni AI video, Magyar: "Srami se Viktore"

Oporbeni političar Peter Magyar oštro je reagirao na objavu mađarske vladajuće stranke Fidesz, koja je, prema njegovim tvrdnjama, objavila AI-generirani video u kojem djevojčica traži svog oca dok je on pogubljen hicem iz neposredne blizine tijekom rata.
Magyar je u objavi na platformi X poručio kako je riječ o sadržaju koji „prelazi svaku granicu“ te optužio stranku premijera Viktora Orbána za grubo kršenje temeljnih moralnih i ljudskih normi.
„Fidesz je objavio odvratan video generiranumjetnom inteligencijom u kojem mađarska djevojčica traži svog oca dok ga u ratu pogubljuju hicem u glavu iz neposredne blizine. Ovim videom Fidesz je doista prešao svaku granicu“, napisao je Magyar.
Fidesz has published a disgusting AI-generated video in which a young Hungarian girl is searching for her father while he is being executed in a war, shot in the head at close range. With this video, Fidesz has truly crossed every boundary. What @PM_ViktorOrban and his people… pic.twitter.com/0OF2K3UVrB— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) February 19, 2026
"Duboko sablažnjujuće"
U objavi je izravno prozvao premijera Viktora Orbána i njegovu stranku, ocijenivši da korištenje djece, scena pogubljenja i širenja straha nije politika, nego „bešćutna manipulacija“.
„Ono što su Viktor Orbán i njegovi ljudi sada učinili gazi najosnovnije ljudske i moralne norme. Korištenje djece, pogubljenja i zastrašivanja – to nije politika; to je bezdušna manipulacija. To je neoprostivo i duboko sablažnjavajuće“, poručio je.
Magyar je, kako navodi, u ime mađarskog naroda pozvao Fidesz da odmah ukloni sporni video i bez odgode se ispriča svim građanima. Istaknuo je da ne postoji nikakvo opravdanje za korištenje slike nedužne djece i prikaza egzekucije radi izazivanja straha u društvu.
💥Viktor Orbán’s ruling Fidesz party keeps crossing lines—now with an AI-generated fear video showing a Hungarian man executed by an officer resembling a WWII-era German soldier. There’s a lot to unpack here, in both its present political message and its historical context... pic.twitter.com/3I567EER68— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 19, 2026
"Ne postoji isprika, objašnjenje ni opravdanje
„Ne postoji isprika, objašnjenje ni opravdanje za korištenje slike nevine djece i užasa pogubljenja kako bi se zastrašila cijela zemlja“, naglasio je.
U završnici objave Magyar je ustvrdio kako je sada „potpuno jasno tko je pravi trgovac mržnjom u Mađarskoj“, dodavši da oni koji posežu za takvim metodama ne služe naciji, nego je uništavaju.
„Sramite se, Viktor Orbán!“ zaključio je u poruci upućenoj mađarskom premijeru.
