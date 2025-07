Zrakoplov kasni ili vam je let otkazan. Evo kada imate pravo na povrat novca

Pritom treba razlikovati otkazani let i duže kašnjenje zrakoplova. Otkazani let je let koji je prethodno planiran, a nije obavljen i u tom slučaju putnici imaju pravo na skrb (hrana, piće, smještaj, telefonski poziv i sl.), pravo na vraćanje prevoznine ako odustaju od daljnjeg putovanja ili pravo na preusmjeravanje ako nastavljaju put pri čemu mogu ostvariti pravo na naknadu.