Let vam je otkazan? Ovo su vaša prava

Pažljivo usklađene mreže zračnih prijevoznika ovise o tome da se zrakoplovi i posade nalaze na određenim lokacijama u određeno vrijeme. Zbog požara kod najveće europske zračne luke slijedi kaotičnih par dana.

Veliki požar u električnoj trafostanici kod britanske zračne luke Heathrow poremetio je raspored letova diljem svijeta. Stručnjaci iz industrije rekli su da će turizam, putovanja i trgovina dodatno biti poremećeni diljem svijeta jer će letovi biti otkazani ili odgođeni zbog neusklađena rasporeda zrakoplova, a poremećaj će se proširiti daleko izvan Heathrowa. Bit će to par kaotičnih dana, napomenuli su stručnjaci za putovanja.

U slučaju da vam je uskraćeno ukrcavanje, otkazan let ili dugo čekate nastavak ili početak svog putovanja imate pravo na obroke i osvježavajuća pića, pristup sredstvima komunikacije, smještaj (ako je potrebno) i prijevoz do i od smještaja. Međutim, mogu postojati određena ograničenja tog prava, piše Dnevnik.hr.

Putnike iz Hrvatske, kao i ostalih zemalja članica, zaštitila je Europska unija koja je u sklopu Uredbe EU 261/2004 uvela niz prava za putnike – od novčanih naknada do skrbi. Zato prava na naknadu vrijede samo za letove za koje vrijedi spomenuta regulativa EU-a. Izvanredne okolnosti štite kompanije od isplate naknade.

Otkazani letovi Zagreb-London-Zagreb

Otkazan let

Ako je let otkazan, putnici imaju pravo: birati između nadoknade za cjelokupni iznos vrijednosti karte, koja bi trebala biti plaćena u roku od sedam dana ili povratnog leta do polazišne destinacije kada je to najranije moguće; na obroke i pića u periodu čekanja leta; smještaj u hotelu ako je potrebno; prijevoz od zračne luke do smještaja; pravo na odštetu od zračnog prijevoznika ako su obaviješteni o otkazivanju leta manje od 14 dana prije polaska.

Naknada za otkazan let

Međutim, zračni prijevoznik možda će vam ipak morati dati naknadu ako odlučite zatražiti povrat iznosa plaćenog za kartu – naknada će ovisiti o vrsti leta; ako se odlučite za preusmjeravanje – naknada će ovisiti o vrsti leta i o kašnjenju u dolasku na konačno odredište u odnosu na prvotno vrijeme dolaska prema rasporedu.

Zračni prijevoznik nema daljnju obvezu pružati pomoć nakon što ste prihvatili povrat novca na kartu, ponovnu rezervaciju na kasniji datum ili ako u slučaju dobrovoljnog odustajanja od ukrcavanja prihvatite neku drugu naknadu.

Povrat novca

Imate pravo tražiti povrat novca za svoju kartu ako ste odlučili odustati od putovanja i, ako je potrebno, besplatnu povratnu kartu do prvog mjesta polaska prvom prilikom. Mogućnost povrata novca dostupna je u slučaju kašnjenja polaska od najmanje pet sati.

Putnici imaju pravo na naknadu u rasponu od 125 do 600 eura, ovisno o udaljenosti leta i kašnjenju u dolasku na konačno odredište. No, važno je znati da postoje ograničenja tog prava.

Iznos od 250 eura dobit će se za 1500 kilometara ili manje, zatim 400 eura za više od 1500 kilometara unutar EU-a i sve ostale letovi duljine 1500 do 3500 kilometara. Iznos od 600 eura je za više od 3500 kilometara.

Važno je znati

Postupak dobivanja nadoknade nije kompliciran. Potrebno je ispunjenim obrascem obratiti se prijevozniku i, po pravilu, čekati njihov odgovor. Ako ne odgovore unutar šest tjedana ili ako odgovor nije zadovoljavajući, putnici se mogu obratiti nadležnom tijelu u državi. Važno je zadržati kopiju obrasca koja je poslana prijevozniku.

Naknada nije predviđena kada je let otkazan više od dva tjedna prije polaska te vam je ponuđeno preusmjeravanje u okviru određenog vremenskog roka, kada je kašnjenje u dolasku na konačno odredište kraće od tri sata te kada je otkazivanje ili kašnjenje rezultat izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći čak i u slučaju da su sve primjerene mjere poduzete.

