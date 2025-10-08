Oglas

AKCIJA EPPO-A

Župan potvrdio da su mu istražitelji pretraživali stan

Hina
08. lis. 2025. 14:29
Europsko tužiteljstvo je u sklopu istrage u dvije zdravstvene ustanove u Varaždinskoj županiji, u srijedu pretražilo i prostore županije i stan varaždinskog župana Anđelka Stričaka, koji je to potvrdio novinarima istaknuvši da nitko nije uhićen te da surađuje s istražiteljima.

Nitko nije priveden

„U jutarnjim satima su službenici po nalogu Europskog tužiteljstva napravili pretragu službenih prostora Varaždinske županije i mog stana. Provode predistražne radnje vezane uz korištenje sredstava iz EU fondova”, izjavio je Stričak.

Dodao je da Varaždinska županija i on osobno u potpunosti surađuju te će surađivati i u svim daljnjim postupcima, ako će ih biti.

„Podržavamo rad svih istražnih tijela jer nam je u interesu da se utvrde sve činjenice. Smatram da postupke javne nabave provodimo transparentno i zakonito te da se svi koji provode te postupke od naših uposlenika vode upravo tim načelima”, naglasio je Stričak spomenuvši povjerenstva, upravna vijeća, ravnatelje, pročelnike i osnivače ustanova.

„Nitko nije priveden, istraga je u tijeku, surađujemo i surađivat ćemo”, kaže Stričak.

Istražne radnje provode se u Općoj bolnici Varaždin i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice zbog sumnje na zloupotrebu sredstava iz fondova Europske unije pri obnovi tih objekata.

anđelko stričak eppo

