Župnik objavio popis s iznosima koje je dobio za blagoslov: “Neki će se osjećati posramljeno”

Župnik u Odri Sisačkoj javno je objavio popis s iznosima koje su vjernici dali za blagoslov svojih kuća. Objavljena su imena i prezimena, točne adrese kuća kao i iznosi koji su se kretali od 10 pa sve do 200 eura.

RTL piše da je javna objava novčanih iznosa uznemirila mnoge od 2500 vjernika u župi koja je teško stradala u potresima.

“On je jednostavno objavio, to nije pristojno, to nije ljudski. To je za mene neprihvatljivo. I sramota”, kritičan je Mijo Dolenec iz Stare Drenčine.

Mijo kaže da je praksa počela s dolaskom novog župnika koji, kaže, i na misi čita iznose darova.

Završava blagoslov obitelji, Crkva će dobiti milijune eura. “Prije sam davala 100 kuna, sada dajem 20 eura”

“Oni koji nemaju, dali su po 10-20 eura i normalno ispada sada da čitava župa zna tko je koliko dao. To su većinom umirovljenici i ti umirovljenici jedva kraj s krajem spajaju”, rekao je Mijo.

“Ja sam katolik, teški sam katolik, bio sam i ministrant i sve i vjerujem, kao katolik. Ali da nas velečasni ponizuje, nije u redu”, zaključuje Mijo Dolenec.

“Apsolutno da će se osjećati posramljeno, mislim da nije baš primjereno”, kaže Lidija iz Odre Sisačke.

Objašnjenje je RTL tražio i od župnika, monsinjora Ivice Mađera koji se javio na telefon i odbio komentirati objavu uz opasku da nikada ne daje izjave medijima.

Popis je uklonjen s Facebook stranice župe.

