Danas hladnije s burom, evo kada stižu i nove oborine

U nastavku dana ostaje hladnije, ali uz postupno smirivanje vremena. Mjestimice će još biti kiše, u gorju i malo snijega, ali će oborine sredinom dana u većini krajeva oslabjeti i prestati. Poslijepodne djelomično razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu i sjeverozapadu unutrašnjosti. Na kopnu umjeren i jak vjetar sjevernih smjerova, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita su mogući i orkanski udari. Vjetar će poslijepodne i navečer postupno slabjeti. Temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, a uz obalu i na otocima između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Navečer posvuda hladnije.