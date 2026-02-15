Danas hladnije s burom, evo kada stižu i nove oborine

Tijekom noći je u kopnenim krajevima zapuhao vrlo jak sjeverni vjetar, a na većem dijelu obale jaka i olujna bura koja jutros ograničava promet. Mjestimice ima kiše, u gorju i snijega.
U nastavku dana ostaje hladnije, ali uz postupno smirivanje vremena. Mjestimice će još biti kiše, u gorju i malo snijega, ali će oborine sredinom dana u većini krajeva oslabjeti i prestati. Poslijepodne djelomično razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu i sjeverozapadu unutrašnjosti. Na kopnu umjeren i jak vjetar sjevernih smjerova, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita su mogući i orkanski udari. Vjetar će poslijepodne i navečer postupno slabjeti. Temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, a uz obalu i na otocima između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Navečer posvuda hladnije.
Prvo jutro u novom radnom tjednu počinje suho i hladno, na kopnu uz mraz i minuse. Tijekom dana novo naoblačenje, a s njim stiže i još jedan oborinski val. U većini predjela kiša, u kopnenim krajevima ponegdje i susnježica, a u gorju i nešto snijega. Vjetar će ponovno kratkotrajno okrenuti na jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -5 do 0°C, na Jadranu od 3 do 7°C. Najviša dnevna između 3 i 8°C, na Jadranu do 12 ili 13 Celzijevih stupnjeva.
U utorak i srijedu više suhog vremena, a nova kiša je moguća u četvrtak.
