Stiže pogoršanje vremena: Nova promjena početkom tjedna

Subota nam zato donosi novo pogoršanje vremena. Na Jadranu i u krajevima uz Jadran već od jutra očekujemo oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu koja će biti sve raširenija i obilnija kako dan odmiče. U većem dijelu nizinske unutrašnjosti prvi dio dana će još biti miran i suh, a slaba kiša je sve vjerojatnija prema večeri i u noći na nedjelju. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeveroistočnjak. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu navečer jaka bura. I danas ostaje toplo uz temperaturu uglavnom između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.