Vremenska prognoza

Stiže pogoršanje vremena: Nova promjena početkom tjedna

author
N1 Hrvatska
|
14. velj. 2026. 07:34
12.02.2026., Split - Kisno poslijepodne na gradskim ulicama. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Petak je, nakon višetjednog sivila, donio sunce i toplinu u kontinentalnu Hrvatsku. Imali smo kraći odmor od ciklona, ali već danas stiže sljedeća u nizu.

Subota nam zato donosi novo pogoršanje vremena. Na Jadranu i u krajevima uz Jadran već od jutra očekujemo oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu koja će biti sve raširenija i obilnija kako dan odmiče. U većem dijelu nizinske unutrašnjosti prvi dio dana će još biti miran i suh, a slaba kiša je sve vjerojatnija prema večeri i u noći na nedjelju. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeveroistočnjak. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu navečer jaka bura. I danas ostaje toplo uz temperaturu uglavnom između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Sutra hladnije, ali uz postupno proljepšanje vremena. Mjestimice će još biti kiše, u gorju i malo snijega, ali će oborine već ujutro i prijepodne postupno prestati. Poslijepodne djelomično razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu i sjeverozapadu unutrašnjosti. Na kopnu umjeren i jak vjetar sjevernih smjerova, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita su mogući i orkanski udari. Temperatura u unutrašnjosti od 3 do 8, a uz obalu i na otocima između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.

Još jedan oborinski val stiže u ponedjeljak tako da ni početak novog tjedna neće biti suh. Od utorka do četvrtka bi vrijeme trebalo biti povoljnije, a zatim je na vidiku nova promjena.

