Više od pola Hrvatske pod crvenim i narančastim Meteoalarmom!

Izvor: REUTERS/Brendan McDermid/ilustracija

Oblačno je i kišovito diljem zemlje, duž Jadrana ima lokalno obilnije oborine, osobito na području Dalmacije. U Gorskom kotaru pada snijeg, u Lici povremeno. Jutro u četvrtak obilježio je kaos na cestama, a snijeg bi se, prema najavama meteorologa, mogao zabijeliti i na otocima.

DHMZ je zbog jakog vjetra izdao i narančasta i crvena upozorenja za četvrtak, odnosno za petak.

Za četvrtak, narančasto upozorenje izdano je za Velebitski kanal zbog pojačane do jake, navečer mjestimice vrlo jake bure te za južnu Dalmaciju mjestimice jak i vrlo jak, a mjestimice olujan južni i jugozapadni vjetar.

Za petak, crveno upozorenje izdano je za Velebitski kanal, a narančasto za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te područje sjeverne, srednje i južne Dalmacije.

Kratka prognoza

U nastavku dana na zimske prilike treba računati i u nizinama, gdje će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, prognozira naša meteorologinja Tea Blažević. Bijelih pahulja prolazno može biti i uz obalu, prije svega sjevernog dijela Jadrana. Na snazi je, stoga, upozorenje putem sustava Meteoalarm DHMZ-a za riječko područje, a upozorava na susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača ponajprije u unutrašnjosti Istre i riječkom zaleđu, ali i na mogućnost susnježice i snijega ponegdje uz obalu te prolazno i na otocima.

Kaos na cestama zbog snijega, Meteoalarm upozorava: Moguć je i na otocima

Otežava i jak vjetar, osobito jugozapadnjak u dijelu Dalmacije, dok je pod Velebitom zapuhala bura, jačat će u nastavku dana.

Petak ipak donosi manje oborine, uglavnom će to biti kiša na području Dalmacije, snijeg će padati u gorju, no bura pokoju pahulju može donijeti i do obale sjevernog Jadrana. Bura će jačati, osobito prema kraju petka i s petka na subotu pa ako ne morate, ne krećite na put!

Zimski će biti dojam i u danima vikenda, treba računati i na kišu i na snijeg.

