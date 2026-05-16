Novi saborski zastupnik želi da 2028. bude godina sjećanja na Stjepana Radića

Radikalski poslanik Puniša Račić izvršio je 20. lipnja 1928. atentat u Skupštini u kojem su ubijeni poslanici HSS-a Pavle Radić i Đuro Basariček, a sam je Radić bio teško ranjen te je umro od posljedica ranjavanja. Na zagrebačkome groblju Mirogoju ispratilo ga je oko 300 000 ljudi, navodi Hrvatska enciklopedija.