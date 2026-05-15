Za novu predsjednicu Vrhovnog suda nije glasalo samo dvoje zastupnika u Saboru: Evo o kome se radi

Hrvatski sabor potvrdio je u petak, sa 120 glasa za i dva protiv, Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koji je proteklih 14 mjeseci, od smrti Radovana Dobronića, bio bez svog čelnika, a čime ona postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije.

Za Matić je glasalo 120 zastupnika, dok su dvoje - Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić bili protiv. Ljevica je na glasanje kasnila, a kada su ušli SDP-ovci, vladajući su im zapljeskali.

Sabor je imenovao Matić na prijedlog predsjednika Republike, koji je jedini ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

Na posljednji, treći javni poziv raspisan 5. rujna prošle godine, uz Matić su se kandidirali i profesorica sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandra Maganić i odvjetnik Šime Savić.