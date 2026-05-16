Oglas

"uklonjen" u operaciji

Trump: Ubili smo najaktivnijeg teroristu na svijetu

author
Hina
|
16. svi. 2026. 08:18
nigerija, nigerijska policija
PIUS UTOMI EKPEI / AFP / ILUSTRACIJA

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak da je u zajedničkoj operaciji nigerijskih i američkih snaga eliminiran zamjenik vođe Islamske države u Africi.

Oglas

„Večeras su, na moju uputu, hrabre američke snage i oružane snage Nigerije besprijekorno izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu s bojnog polja. Abu-Bilal al-Minuki, drugi po rangu zapovjednik ISIS-a u svijetu, mislio je da se može sakriti u Africi, ali nije znao da imamo izvore koji su nas obavještavali o tome što radi“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

"Više neće terorizirati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance", napisao je Trump.

Trump je rekao da je operacija značajno oslabila globalne operativne sposobnosti Islamske države, ali nije dao detalje o tome kada ili gdje se operacija dogodila ili je li bilo dodatnih žrtava.

Također nije jasno je li sudjelovanje SAD-a bilo ograničeno na zračnu podršku ili je uključivalo vojnike na terenu.

Trump je zahvalio nigerijskoj vladi na suradnji, sugerirajući da se operacija dogodila u Nigeriji.

Nekoliko militantnih skupina djeluje u sjevernoj i sjeveroistočnoj Nigeriji, uključujući islamističku skupinu Boko Haram i podružnice Islamske države.

Sjeverna Nigerija također graniči s Nigerom, zemljom Sahela u kojoj su aktivne skupine povezane s Islamskom državom.

Američka vlada je prethodno nametnula sankcije  Al-Minukiju. Prema američkim vlastima, rođen je u Nigeriji 1982. godine.

Američki dužnosnici kažu da Islamsku državu od 2023. godine predvodi Abu Hafis al-Hašimi al-Kuraiši, peti vođa skupine otkako je 2014. godine proglasila "kalifat" u dijelovima Iraka i Sirije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ