Trump: Ubili smo najaktivnijeg teroristu na svijetu

„Večeras su, na moju uputu, hrabre američke snage i oružane snage Nigerije besprijekorno izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu s bojnog polja. Abu-Bilal al-Minuki, drugi po rangu zapovjednik ISIS-a u svijetu, mislio je da se može sakriti u Africi, ali nije znao da imamo izvore koji su nas obavještavali o tome što radi“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.