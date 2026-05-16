Trump: Ubili smo najaktivnijeg teroristu na svijetu

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak da je u zajedničkoj operaciji nigerijskih i američkih snaga eliminiran zamjenik vođe Islamske države u Africi.
„Večeras su, na moju uputu, hrabre američke snage i oružane snage Nigerije besprijekorno izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu s bojnog polja. Abu-Bilal al-Minuki, drugi po rangu zapovjednik ISIS-a u svijetu, mislio je da se može sakriti u Africi, ali nije znao da imamo izvore koji su nas obavještavali o tome što radi“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.
"Više neće terorizirati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance", napisao je Trump.
Trump je rekao da je operacija značajno oslabila globalne operativne sposobnosti Islamske države, ali nije dao detalje o tome kada ili gdje se operacija dogodila ili je li bilo dodatnih žrtava.
Također nije jasno je li sudjelovanje SAD-a bilo ograničeno na zračnu podršku ili je uključivalo vojnike na terenu.
Trump je zahvalio nigerijskoj vladi na suradnji, sugerirajući da se operacija dogodila u Nigeriji.
Nekoliko militantnih skupina djeluje u sjevernoj i sjeveroistočnoj Nigeriji, uključujući islamističku skupinu Boko Haram i podružnice Islamske države.
Sjeverna Nigerija također graniči s Nigerom, zemljom Sahela u kojoj su aktivne skupine povezane s Islamskom državom.
Američka vlada je prethodno nametnula sankcije Al-Minukiju. Prema američkim vlastima, rođen je u Nigeriji 1982. godine.
Američki dužnosnici kažu da Islamsku državu od 2023. godine predvodi Abu Hafis al-Hašimi al-Kuraiši, peti vođa skupine otkako je 2014. godine proglasila "kalifat" u dijelovima Iraka i Sirije.
