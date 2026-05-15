"pozicija člana HDZ-a"
Mirela Holy: Lendić je prešao granicu i trebao bi biti sankcioniran
Bivša ministrica u Vladi Zorana Milanovića Mirela Holy gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala slučaj Tomislava Lendića, bi li državni službenici trebali iznositi političke stavove i što to znači profesionalna uprava.
"Čak i ravnatelji Uprava su također profesionalci odnosno službenici, koji su tamo da na temelju svojih kompetencija i znanja provode politike u interesu države, a političke funkcije u Ministarstvima su državni tajnici i ministri, koji se mijenjaju s političkim opcijama. Svi drugi su službenici svih nas i ne smiju imati politički predznak. Mogu, u osobnim životima, ali kao službenici u javnoj upravi nisu političke osobe", pojasnila je.
HDZ-ov Nikola Mažar rekao da je Lendićeve izjave nisu političko djelovanje, već sloboda govora. "Mislim da se ovdje priča previše svodi, i da se pokušava cjelokupna priča svesti na nekakav osobni obračun između Milanovića i Lendića, koji ga je kritizirao. Ali, tu priču treba gledati iz jedne druge perspektive, i dobro je da je Ured predsjednika reagirao i da je reagirao na taj način jer je činjenica da službenici trebaju biti u službi države i u službi građana. Mi ukoliko poistovjećujemo državu s jednom političkom opcijom, a Lendić je ustvari poistovjetio državu s likom i djelom predsjednika Vlade, i vidi se da je nastupao iz pozicije člana HDZ-a koji se želi umiliti svom predsjedniku jer vjerojatno ima neke karijerne ambicije da možda u nekom sljedećem mandatu ili tko zna kada bude možda ministar vanjskih poslova", kazala je.
Holy je navela da možda možemo i razumjeti te njegove ambicije, ali on si kao službenik u jednom Ministarstvu takvo nešto ne može dopustiti. "To je suprotno načinima djelovanja profesionalne javne uprave", poručila je.
Holy je bila ministrica, ali i državna službenica. Tad, kaže, nije istupala u javnosti na taj način. "Kad sam počela graditi političku karijeru, prešla sam u privatni sektor, otišla sam iz Ministarstva. Za razliku od nekih drugih europskih država, u Francuskoj postoje školovani diplomati, i tamo se tako nešto ne može dogoditi. Zna se gdje je granica i da se ne smije prelaziti", rekla je i dodala da je Lendić prešao granicu i da bi, po njenom mišljenju, trebao biti sankcioniran. "Ali, naravno to se neće dogoditi zato što je cijela stranka koja je na vlasti reagirala na način da sve svodi na verbalni delikt.
Državni službenici, naglasila je, zaposlenici su svih građana Hrvatske. "I to je ono što trebaju shvatiti ljudi koji rade u sustavu, da nisu tu da provode nečiju političku volju ili ideju, nego su tamo da provode zakone i podzakonske propise Republike Hrvatske, sviđaju li se oni njima ili ne", pojasnila je.
Lendić je u intervjuu za N1 televiziju probleme u diplomaciji svalio na leđa predsjednika Milanovića. "A usto je iskoristio priliku da veliča predsjednika svoje stranke, kao da nepogrešivog, mudrog i slično. Čitamo između redova, ali se vidi jedan ulizivački narativ koji je potpuno sigurno karijerno politički adresiran", rekla je.
Neki državni službenici i namještenici, kaže, ponašaju se po kriteriju - ne mogu toliko malo biti plaćen koliko malo mogu raditi. "Znamo da imamo jako veliki broj ljudi koji jako malo rade u sustavu , koji su došli u taj sustav ne zahvaljujući svojim kompetencijama nego zato što su bliski određenoj političkoj opciji. S druge strane imamo ljude koji su unutar sustava preopterećeni, koji rade, koji su jako često žrtve bullyinga, stresa i natovarivanja cijelog niza poslova koji ti drugi ne žele raditi. Zato želim naglasiti da nije točno da su svi koji rade u državnoj službi neradnici, ima onih koji se ubijaju od posla", rekla je.
Naglasila je da treba potpuno promijeniti sustav plaća i uvesti promjene unutar sustava da se točno vidi tko i koliko radi, ali to je opet pitanje političke volje, koje nema. Holy je dodala da bi se slično moglo napraviti i za saborske zastupnike, kako se to napravilo u Danskoj.
U Saboru je danas glasanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda te ustavne suce. "Mislim da se SDP u ovoj situaciji po ne znam koji put do sada, dao navući na tanak led i da su se ponašali kao politički diletanti. Bila je potpuno jasna, vidjela se iz aviona, manipulacija i pokušaj uvlačenja oporbe u cjelokupnu prljavu priču od strane HDZ-a, i to im je uspjelo", naglasila je.
"Nije mi jasno da si je jedna ipak velika stranka poput SDP-a mogla takvo nešto dopustiti. To je upravo nevjerojatno. Sad rade kontrolu štete jer su naknadno shvatili da su bili uvučeni u jednu manipulativnu priču. Meni je drago da će se danas ipak glasati, da će proći da ćemo napokon dobiti predsjednicu Vrhovnog suda. Meni je drago da će to biti žena. Bitne su njezine kompetencije, ali kada se biraju muški suci, nitko ne govori o njihovim kompetencijama, ali se na žene jako često stavlja stakleni strop", rekla je i naglasila da se ona na toj poziciji mora dokazati.
Naglasila je i da je HDZ, bez obzira na to što mi mislimo o njemu, jedina profesionalna stranka u Hrvatskoj. "U punom smislu te riječi. Svi drugi su diletanti", poručila je i dodala da HDZ jako dobro zna koja je njihova ciljana javnost i dobro komunicira prema njoj.
