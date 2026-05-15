osoblje u šoku
Panika u Pentagonu i Europi zbog iznenadne odluke Hegsetha: "Nitko nije znao što dolazi..."
Nije bilo jasno zašto je ministar obrane izdao naredbu da se ne pošalju vojnici u rutinsku misiju u zemlju koju administracija naziva „uzornim saveznikom”.
Odluka Petea Hegsetha u posljednji trenutak da otkaže raspoređivanje 4.000 vojnika u Poljsku iznenadila je osoblje Pentagona i europske saveznike — što je još jedan primjer naglog kadrovskog poteza ministra obrane koji je zatekao obje strane Atlantika, piše Politico.
"Uzorna saveznica"
Nije sasvim jasno zašto je Hegseth izdao tu naredbu, prema riječima trojice obrambenih dužnosnika upoznatih sa slučajem. Predsjednik Donald Trump više je puta izražavao ljutnju i frustraciju europskim saveznicima zbog njihova neuspjeha da pomognu u ratu s Iranom, iako je Poljsku nazivao „uzornom saveznicom” zbog visokih izdvajanja za obranu.
Odluka je bila još iznenađujuća jer su vojnici i oprema već počeli pristizati u zemlju. Time je u europskim prijestolnicama i unutar Pentagona u četvrtak izazvan novi val zabrinutosti oko toga bi li takvi potezi mogli ohrabriti Rusiju — i koji bi saveznik mogao postati sljedeća meta.
„Nismo imali pojma da ovo dolazi”, rekao je jedan američki dužnosnik, dodajući da su europski i američki dužnosnici posljednja 24 sata proveli na telefonima pokušavajući razumjeti odluku i utvrditi slijede li nova iznenađenja.
Potez dolazi nakon Hegsethove objave ovog mjeseca da će Pentagon povući 5.000 vojnika iz baza u Njemačkoj. No ta je odluka uslijedila nakon Trumpove prijetnje koju je iznio nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz rekao da se SAD „ponižava” sukobom s Iranom.
Vojnici iz Teksasa
Četiri tisuće vojnika iz Teksasa pripremalo se za odlazak na dugo planiranu devetomjesečnu rotaciju u Poljsku, koja uključuje obuku s NATO saveznicima, kada je stigla naredba o obustavi. Otkazivanje ove rutinske misije posebno je neobično s obzirom na to da američki vojnici stacionirani u Europi predstavljaju ključni faktor odvraćanja Rusije. Trump inzistira da će se Europa morati sama braniti — čak i dok kritizira saveznike zbog protivljenja sukobu s Iranom — a ova posljednja naredba sugerira da predsjednik ozbiljno namjerava smanjiti američku vojnu prisutnost na kontinentu.
Uloga američke vojske u Europi „svodi se na odvraćanje Rusa, zaštitu američkih strateških interesa i pružanje sigurnosti saveznicima”, rekao je general-pukovnik Ben Hodges, bivši zapovjednik američke vojske u Europi. „A sada je vrlo važan resurs koji je trebao biti dio tog odvraćanja nestao.”
Bijela kuća pitanja je preusmjerila Pentagonu, koji je branio potez kao pažljivo promišljen proces.
„Odluka o povlačenju vojnika slijedi sveobuhvatan, višeslojan proces koji uključuje stavove ključnih čelnika američke vojske u Europi i cijelog zapovjednog lanca”, rekao je vršitelj dužnosti glasnogovornika Pentagona Joel Valdez. „Ovo nije bila neočekivana odluka donesena u posljednji trenutak.”
No šira strategija i dalje ostaje nejasna. Povlačenje iz Njemačke još je u fazi planiranja, prema riječima dvojice američkih dužnosnika upoznatih sa situacijom, koji su, kao i drugi izvori, govorili pod uvjetom anonimnosti zbog internih razgovora. Riječ je o relativno manjem smanjenju od ukupno 38.000 američkih vojnika u toj zemlji, ali šalje signal europskim saveznicima da bi mogli platiti cijenu javnog neslaganja s Bijelom kućom.
Bijela kuća nije komentirala
„Poljaci zasigurno nikada nisu kritizirali predsjednika Trumpa i rade sve što bi dobri saveznici trebali raditi”, rekao je Hodges. „Pa ipak, ovo se događa.”
Bijela kuća nije odgovorila na zahtjeve za komentar.
