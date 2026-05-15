Panika u Pentagonu i Europi zbog iznenadne odluke Hegsetha: "Nitko nije znao što dolazi..."

Četiri tisuće vojnika iz Teksasa pripremalo se za odlazak na dugo planiranu devetomjesečnu rotaciju u Poljsku, koja uključuje obuku s NATO saveznicima, kada je stigla naredba o obustavi. Otkazivanje ove rutinske misije posebno je neobično s obzirom na to da američki vojnici stacionirani u Europi predstavljaju ključni faktor odvraćanja Rusije. Trump inzistira da će se Europa morati sama braniti — čak i dok kritizira saveznike zbog protivljenja sukobu s Iranom — a ova posljednja naredba sugerira da predsjednik ozbiljno namjerava smanjiti američku vojnu prisutnost na kontinentu.