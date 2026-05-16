novi napadi
Pred Trumpom velika odluka, njegovi najbliži suradnici izradili tajni plan na Iran
Američki predsjednik Donald Trump vratio se iz Kine, a pred njim su sada velike odluke o Iranu. Kako doznaje New York Times, njegovi najbliži suradnici već su izradili planove za povratak vojnim udarima ako Trump odluči prekinuti trenutnu pat-poziciju novim bombardiranjem.
Trump još uvijek nije prelomio koji će biti njegovi idući koraci, tvrde njegovi savjetnici. Dužnosnici zainteresiranih zemalja u međuvremenu pokušavaju skrpati nekakav kompromis koji bi natjerao Iran da ponovno otvori Hormuški tjesnac. To bi Trumpu omogućilo da proglasi pobjedu i pokuša uvjeriti skeptične američke birače da je skup i smrtonosan vojni pohod na Iran zapravo bio uspješan.
Međutim, Trump je novinarima u zrakoplovu Air Force One, ubrzo nakon što je u petak napustio Peking, ponovio da je najnoviji iranski mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. "Pogledao sam ga, i ako mi se ne svidi prva rečenica, odmah ga bacim u smeće", izjavio je američki predsjednik.
Tajni razgovori s Kinezima
Trump je dodao da je o Iranu razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, čija je zemlja strateški partner Teherana i uvelike ovisi o nafti i plinu koji se otpremaju kroz spomenuti tjesnac. Ipak, napomenuo je da od Xija nije tražio da pritisne Iran, a svi detalji njihovih razgovora još uvijek nisu izašli na vidjelo prenosiIndex.
Predsjednik SAD-a nalazi se podijeljen između potpuno suprotnih struja kada je riječ o ovom ratu. Iako mu je sukob postao ogroman politički teret i često ostavlja dojam da želi što prije krenuti dalje, još uvijek nije ostvario ono što je stalno isticao kao krajnji cilj rata: trajno sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje.
Pentagon stoga već aktivno planira mogućnost da se operacija "Epski gnjev" - koja je privremeno zaustavljena kada je predsjednik prošlog mjeseca proglasio primirje - ponovno pokrene u nadolazećim danima, pa makar i pod drugim imenom.
Pentagon sprema eskalaciju sukoba
"Imamo spreman plan za eskalaciju ako to bude potrebno", poručio je ministar obrane Pete Hegseth zastupnicima tijekom ovotjednog svjedočenja u Kongresu. Hegseth je također napomenuo da postoje i planovi za pakiranje kovčega i povratak kući, čime bi se više od 50.000 vojnika poslanih na Bliski istok vratilo svojim redovitim razmještajima.
Dvojica dužnosnika s Bliskog istoka, koji su željeli ostati anonimni zbog osjetljivosti operativnih podataka, otkrili su da Sjedinjene Države i Izrael provode intenzivne pripreme za mogući nastavak napada na Iran već idućeg tjedna. Riječ je o najvećim pripremama otkako je primirje stupilo na snagu.
"Ili će sklopiti dogovor ili će biti zbrisani s lica zemlje", izjavio je Trump u utorak, neposredno prije odlaska u Kinu. "Dakle, kako god okreneš, mi pobjeđujemo."
Dvije opcije: Bombardiranje i slanje specijalaca na nuklearna postrojenja?
Ako Trump doista odluči ponovno pokrenuti vojne udare, opcije uključuju još agresivnije bombardiranje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, navode američki dužnosnici.
Druga opcija predviđa slanje specijalnih postrojbi na teren kako bi došle do nuklearnog materijala skrivenog duboko pod zemljom. Nekoliko stotina specijalaca stiglo je na Bliski istok još u ožujku, a cilj tog razmještaja bio je upravo to da se Trumpu omogući takva opcija, pojasnili su dužnosnici.
Asistent kopnenih snaga na terenu, ove specijalizirane postrojbe mogle bi krenuti u misiju usmjerenu na visoko obogaćeni uranij u nuklearnom postrojenju Isfahan. No, za takvu operaciju bile bi potrebne i tisuće vojnika za potporu koji bi vjerojatno osiguravali teren, a time bi se lako mogli naći u izravnom sukobu s iranskom vojskom, prenosiIndex.
Teheran prijeti: "Čeka ih iznenađenje"
Vojni dužnosnici priznaju da ta opcija sa sobom nosi golem rizik od velikog broja žrtava.
Iranski dužnosnici već su dali do znanja da se i sami pripremaju za povratak neprijateljstava na bojišnici. "Naše oružane snage spremne su zadati zasluženi udarac svakoj agresiji. Pogrešna strategija i pogrešne odluke uvijek vode do pogrešnih rezultata", objavio je na društvenim mrežama u ponedjeljak Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta. "Cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije, bit će iznenađeni."
Svaki novi napad na Iran vjerojatno bi se nastavio točno tamo gdje su borbe stale prije nego što su Iran i SAD u zadnji tren postigli primirje 7. travnja. Uoči tog dogovora, Trump je prijetio da će početi s brisanjem "cijele iranske civilizacije" ako Teheran ne omogući siguran prolaz trgovačkim brodovima kroz Hormuški tjesnac.
Plan sustavnog uništavanja Irana
Predsjednik je danima obećavao da će narediti američkoj vojsci da sustavno uništi svaki most i svaku elektranu u Iranu ako tamošnja vlada ne otvori Hormuški tjesnac za naftne tankere. Američki vojni dužnosnici rekli su da su odabrani ciljevi izravno povezani s operacijama iranske Islamske revolucionarne garde. Ipak, ratno pravo strogo zabranjuje namjerno uništavanje civilne infrastrukture u svrhu prisiljavanja neke vlade na popuštanje.
Otkako je primirje počelo, najviši dužnosnici Pentagona i vojni zapovjednici ističu da su Sjedinjene Države iskoristile jednomjesečnu stanku u bombardiranju kako bi ponovno naoružale svoje ratne brodove i jurišne zrakoplove u regiji.
General Dan Caine, načelnik Združenog stožera američke vojske, izjavio je ovoga tjedna pred senatskim pododborom za obranu da vojni dužnosnici "i dalje drže širok raspon opcija spremnih za politički vrh". Odbio je, međutim, otkriti kakvu bi točno vojnu akciju Trump mogao narediti.
Krupni zalogaj za američku vojsku
Na brifingu u Pentagonu održanom 5. svibnja, general Caine je naglasio da više od 50.000 vojnika, dva nosača aviona, više od desetak razarača Ratne mornarice i gomila ratnih zrakoplova "ostaju spremni za ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana ako prime zapovijed". Dodao je i da niti jedan protivnik ne bi smio pomiješati njihovu trenutnu suzdržanost s manjkom odlučnosti.
No, vojni dužnosnici u privatnim razgovorima priznaju da bi pobjeda mogla biti itekako krupni zalogaj. Američka vojska je, kažu, odradila dobar posao u pogađanju zadanih ciljeva, uključujući iranske lansirne položaje za balističke projektile, skladišta streljiva Revolucionarne garde i druge vojne infrastrukturne točke. Međutim, prema podacima američkih obavještajnih agencija, Iran je u međuvremenu vratio kontrolu nad većinom svojih raketnih položaja, lansera i podzemnih objekata.
Iran osposobio velik dio raketnih položaja
Osim toga, kako je ovog tjedna izvijestio New York Times, Iran je ponovno osposobio pristup za čak 30 od ukupno 33 raketna položaja koje održava duž Hormuškog tjesnaca. To bi moglo izravno ugroziti američke ratne brodove i naftne tankere koji prolaze kroz ovaj uski morski prolaz.
Oko 5.000 marinaca i otprilike 2.000 padobranaca iz elitne 82. zračno-desantne divizije kopnene vojske nalazi se u regiji gdje čekaju daljnje upute, navode dužnosnici. Ako operacija dobije zeleno svjetlo, ove bi se snage mogle iskoristiti za prodor do iranskog nuklearnog materijala u pogonu Isfahan, što uključuje i osiguravanje vanjskog kruga kako bi se zaštitili specijalci koji idu unutra.
Vojnici bi se također mogli iskoristiti u pokušaju zauzimanja otoka Harg, ključnog čvorišta za izvoz iranske nafte, iako dužnosnici priznaju da bi vojsci za zadržavanje kontrole nad tim otokom ipak trebalo znatno više ljudi na samom terenu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare