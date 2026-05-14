Završena je druga večer Eurosonga: Evo tko će se pridružiti Lelekicama u finalu

Voditeljica Eurosonga Victoria Swarovski uoči druge polufinalne večeri priznala je da pripreme nisu prošle bez problema. Na Instagramu je otkrila da je zbog tehničkih poteškoća na probi morala ponavljati svoj dio programa, rekavši da je sve bilo 'malo traljavo' te da je u slušalicama jako loše čula upute. Unatoč iscrpljenosti nakon intenzivnog eurovizijskog tjedna, poručila je da vjeruje da će u prijenosu uživo sve biti dobro, piše tportal.