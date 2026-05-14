Završena je druga večer Eurosonga: Evo tko će se pridružiti Lelekicama u finalu

U Areni Wiener Stadthalle u Beču održana je druga polufinalna večer jubilarnog 70. izdanja Eurosonga. Petnaest zemalja borilo se za posljednjih deset mjesta u velikom finalu.
Publiku je dočekala večer puna spektakularnih nastupa, emocija, scenskih efekata i neizvjesnosti do posljednjeg glasa. Na pozornicu su večeras izašle Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Armenija, Švicarska, Cipar, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška.
Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavilo se i troje izravnih finalista - Francuska, Austrija i Ujedinjeno Kraljevstvo, čiji su nastupi dodatno podignuli atmosferu u dvorani Wiener Stadthalle.
Ovogodišnji Eurosong vodili su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a slogan natjecanja je "United by Music".
Problemi uoči početka
Voditeljica Eurosonga Victoria Swarovski uoči druge polufinalne večeri priznala je da pripreme nisu prošle bez problema. Na Instagramu je otkrila da je zbog tehničkih poteškoća na probi morala ponavljati svoj dio programa, rekavši da je sve bilo 'malo traljavo' te da je u slušalicama jako loše čula upute. Unatoč iscrpljenosti nakon intenzivnog eurovizijskog tjedna, poručila je da vjeruje da će u prijenosu uživo sve biti dobro, piše tportal.
Za domaću publiku najvažnija vijest već je stigla u utorak: Lelekice su nakon zapaženog nastupa izborile finale, koje će se održati u subotu, 16. svibnja. Njihova 'Andromeda' izazvala je brojne reakcije eurovizijskih fanova, a nastup je pohvaljen zbog snažnog višeglasja, scenskog dojma i etno elemenata.
Tko su posljednjih 10 finalista?
A nakon napete i neizvjesne druge polufinalne večeri, poznato je novih deset zemalja koje su izborile mjesto u velikom finalu jubilarnog 70. Eurosonga, javlja HRT.
Publika diljem Europe večeras je odlučila tko nastavlja borbu za pobjedu, a tko završava svoj ovogodišnji eurosongovski put već u polufinalu.
U veliko finale plasirali su se predstavnici sljedećih zemalja: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka.
